نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد المحدد لنزول دعم سكني لشهر سبتمبر 2022 وأهم شروط وخطوات التسجيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة قامت وزارة الإسكان السعودية ،بالإعلان عن الموعد المحدد لنزول الدعم السكني لكافة المستحقين ،والمستفيدين من المواطنين في المملكة العربية السعودية ،وتقوم الوزارة بتقديم هذا الدعم لعدة أسر ،ولكي يتم الحصول علي هذا الدعم لابد من توافر عدة شروط في المتقدم ،وهذه الشروط قد وضعتها وزارة الإسكان السعودية ،ومن خلال مقالتنا سوف نوضح هذه الشروط ،وأيضا خطوات الحصول علي هذا الدعم السكني.
الموعد المحدد لنزول دعم سكني لشهر سبتمبر 2022
الكثير من المواطنين السعوديين ،يبحثوا عن موعد نزول دعم سكني لشهر 2022 ،لذلك قد أعلنت وزارة الإسكان السعودية ،عن موعد نزول ،وذلك في يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022 ،والموافق 27 من شهر صفر 1444.
الخطوات المتبعة للتسجيل في دعم سكني السعودي 1444
يمكن التسجيل في دعم سكني السعودي ،ولكن يتم التسجيل بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات تتمثل في:
- أولا:يتم الدخول علي موقع سكني الإلكتروني الرسمي.
- وبعد ذلك يتم التسجيل في الدعم السكني.
- ثم يتم كتابة كافة البيانات ،والمعلومات الخاصة بالمتقدم بطلب الدعم ،ومنها الإسم ،وتاريخ الميلاد ،و رقم الهوية الوطنية ،ويتم التأكد من صحة كافة البيانات المدخلة.
- وبعدها يتم كتابة رقم الهاتف الجوال في الخانة المخصصة له.
- وبعد ذلك يتم تلقي رسالة علي الهاتف المسجيل ،تحتوي علي كود التفعيل.
- وأخيرا:يتم الضغط علي تسجيل الحصول علي الدعم السكني.
الشروط اللازمة للحصول علي الدعم السكني 1444
لكي يتم التسجيل في الدعم السكني السعودي ،لابد من توافر عدة شروط في الشخص المتقدم ،وهذه الشروط تتمثل في:
- أولا:يلزم ان يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية.
- يشترط أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة إقامة دائمة.
- ألا يقل عمر المتقدم للدعم عن 25 عام.
- ألا يكون المتقدم قد سبق له الحصول علي أي وحدة سكنية أخري.
- يمكن لكلا من المطلقة ،أو الأرملة، الحصول علي الدعم.
- يلزم تقديم كافة الأوراق ،والمستندات ،ولابد أن تكون موثقة من جهة العمل.
- أن تقوم الأرملة بتقديم شهادة وفاة زوجها ،عند رغبتها في الحصول علي الدعم.
- يتم صرف الدعم للمستحقين شهريا ،لكل من ينطبق عليهم الشروط ،ويتم مراجعة كافة الطلبات المقدمة ،لضرورة التعرف علي أحقية المتقدم للدعم.
- وأخيرا:يتم التأكد من صحة بيانات المستفيدين بشكل مستمر، من اجل التعرف علي مدي تغير ظروف المستحقين.
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