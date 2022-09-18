نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022 مع مباريات اليوم الأحد وأرسنال يطمح للصدارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم وسط منافسة قوية على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بين كلا من مانشستر سيتي وتوتنهام وأرسنال على قمة الدوري الإنجليزي، ويطمح أرسنال اليوم الأحد للفوز من أجل الإنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والوصول إلى 18 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

بالنظر إلى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، نجد أن مانشستر سيتي يحتل المركز الأول برصيد 17 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، هذا ويأتي أرسنال في المركز الثالث برصيد 15 نقطة ويحتاج للفوز في مباراة اليوم الأحد من أجل الإنفراد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 7 5 2 0 31 6:23 17 17 2 توتنهام هوتسبير 7 5 2 0 31 7:18 11 17 3 آرسنال 6 5 0 1 32 7:14 7 15 4 برايتون 6 4 1 1 32 5:11 6 13 5 مانشستر يونايتد 6 4 0 2 32 8:8 0 12 6 فولهام 7 3 2 2 31 11:12 1 11 7 تشيلسي 6 3 1 2 32 9:8 -1 10 8 ليفربول 6 2 3 1 32 6:15 9 9 9 برينتفورد 6 2 3 1 32 9:15 6 9 10 نيوكاسل يونايتد 7 1 5 1 31 7:8 1 8 11 ليدز يونايتد 6 2 2 2 32 10:10 0 8 12 بورنموث 7 2 2 3 31 19:6 -13 8 13 ساوثهامتون 7 2 1 4 31 11:7 -4 7 14 أستون فيلا 7 2 1 4 31 10:6 -4 7 15 كريستال بالاس 6 1 3 2 32 9:7 -2 6 16 وولفرهامبتون 7 1 3 3 31 7:3 -4 6 17 إيفرتون 6 0 4 2 32 6:4 -2 4 18 وست هام يونايتد 6 1 1 4 32 8:3 -5 4 19 نوتينغهام فورست 7 1 1 5 31 17:6 -11 4 20 ليستر سيتي 7 0 1 6 31 22:10 -12 1

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي السبت

كانت ثلاث مباريات قد أقيمت السبت في الدوري الإنجليزي، كان مانشستر سيتي قد تمكن من الفوز على وولفر هامبتون بثلاثة أهداف نظيفة، بينما انتهت مباراة نيوكاسل وبورنموث بهدف لكل فريق، ونجح توتنهام في الفوز على ليستر سيتي بستة أهداف مقابل هدفين، في المقابل تأجلت مواجهة برايتون وكريستال بالاس.

موعد مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

من المنتظر أن تقام اليوم الأحد مباراة أرسنال وبرينتفورد في تمام الثانية ظهرا بتوقيت السعودية، بينما تقام مباراة إيفرتون ووست هام يونايتد في تمام الرابعة والربع عصرا في مباريات هامة في الدوري الإنجليزي، ولكن تبقى مباراة أرسنال هي الأهم خاصة وأنها ستؤثر على ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

كان مانشستر سيتي قد نجح في الفوز على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف في الأسبوع الثامن في الدوري الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

بالنظر إلى جدول هدافي الدوري الإنجليزي، نجد أن هالاند يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كأعلى هداف حتى الأن، حيث نجح هالاند في إحراز 11 هدف، بينما وصل الكسندر مهاجم فولهام إلى ستة أهداف في المركز الثاني على مستوى هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وجاء هاري كين في المركز الثالث برصيد ست أهداف، ولكن هالاند نجح حتى الأن في عمل حالة كبيرة على مستوى هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ترقب نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

يطمح عشاق أرسنال في قدرة أرسنال على الفوز في تلك المباراة اليوم وتحقيق نتيجة طيبة من أجل الوصول إلى 18 نقطة من أجل الإنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.