الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على عدة مناطق بمحافظة هيران

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء الصومالية، إن المناطق التى تم استعادتها هى "أبورى، وتردو، وسغال غيد، وغيدسمو، وانمى" التابعة لمنطقة بولابوردى فى محافظة هيران الصومالية.

وكان الجيش الصومالى قد أعلن -فى وقت سابق اليوم- عن مقتل 35 عنصرا من ميليشيات الشباب الارهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة فى عملية عسكرية جرت بمناطق تابعة لمحافظة هيران فى وسط البلاد.