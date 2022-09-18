الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على عدة مناطق بمحافظة هيران

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء الصومالية، إن المناطق التى تم استعادتها هى "أبورى، وتردو، وسغال غيد، وغيدسمو، وانمى" التابعة لمنطقة بولابوردى فى محافظة هيران الصومالية.
وكان الجيش الصومالى قد أعلن -فى وقت سابق اليوم- عن مقتل 35 عنصرا من ميليشيات الشباب الارهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة فى عملية عسكرية جرت بمناطق تابعة لمحافظة هيران فى وسط البلاد.
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