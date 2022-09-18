العالم اليوم - مصادر: استدعاء الغنوشي للتحقيق بشأن إرسال إرهابيين لسوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 سبتمبر 2022 12:22 صباحاً - قال مسؤولون في حزب النهضة التونسي لوكالة رويترز للأنباء إن الشرطة استدعت قياديي الحزب راشد الغنوشي وعلي العريض للاستجواب يوم الاثنين في تحقيق حول "إرسال إرهابيين إلى سوريا".

وأبلغ الغنوشي رويترز عبر الهاتف بأنه سيمثل أمام تحقيق للشرطة يوم الاثنين، مضيفا أنه ليس على علم بالسبب.

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