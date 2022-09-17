نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكلة فقدان جواز السفر والجوازات توضح كيفية توقيع الغرامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجاب الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على “تويتر” على سؤال أحد المستخدمين الذي استفسر عن الإجراءات المتبعة عند فقدان جواز السفر الخاص به منذ فترة، وإذا كان هناك رسوم أو عقوبة يتم تطبيقها لعدم الإبلاغ عن فقدانه، ويشغل هذا السؤال بال الكثيرين ممن فقدوا جوازات السفر التابعة لهم أو تعرضت للتلف أو السرقة. وكانت الجوازات قد شددت على ضرورة الإبلاغ عن جواز السفر الذي تم فقده، وذلك لحماية صاحبه، وعدم السماح لشخص آخر بالاستفادة منه.

الإجراءات المتبعة عند فقدان جواز السفر

شددت الجوازات على ضرورة المحافظة على جواز السفر وحمايته من التلف أو الفقدان من خلال وضعه في الأماكن المخصصة والآمنة، وعدم إهماله أو استعماله بشكل سيئ. وأوضحت عبر “تويتر” في ردها على استفسار بخصوص فقد جواز السفر الخطوات المتبعة لحل هذه المشكلة، وهي كالآتي:

عمل بلاغ فقدان أولًا عبر خدمة تواصل. حجز موعد على خدمة تجديد جواز السفر. مراجعة قسم الفقدان.

ويتم اتباع هذه الخطوات أيضًا بالنسبة لمن كان لديهم جواز سفر منتهي قبل فقده، ونوهت مديرية الجوازات بأنه لا يمكن إلغاء بلاغ فقدان جواز السفر حتى وإن تم العثور عليه حيث لابد من إتمام الإجراءات.

ونوهت مديرية الجوازات أيضًا بخصوص فقدان المقيمين بالمملكة السعودية لجوازات السفر الخاصة بهم، بأنه لابد من حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات حسب منطقة المقيم، وذلك من أجل الحصول على مشهد تبليغ وشريحة من الحاسب الآلي.

غرامة فقدان جواز السفر

وكشف حساب الجوازات على “تويتر” أن الغرامات أو العقوبات التي توقع على من فقد جواز سفره تختلف من حالة لأخرى حسب الأسباب المؤدية للفقد بالإضافة إلى إذا كان هناك مخالفات سابقة لنظام الجواز السعودي.

وفي سياق متصل، كشفت شبكة “العربية” الإخبارية عن تطبيق نظام الجوازات لعقوبات صارمة في حال: (إضافة أو حذف أو تغيير المعلومات المدرجة في جواز السفر أو تعمد الإتلاف أو التحريف في البيانات أو التغيير في الصورة).

ويؤدي القيام بأي من هذه الأمور السابق ذكرها إلى توقيع عقوبات تتمثل في غرامة مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف ريال أو منع من السفر لمدة 5 سنوات كحد أقصى أو يتم تطبيق العقوبتين معًا.