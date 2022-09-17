نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني عيادات الاسنان 2022 في السعودية تخفيضات عروض الأسنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني عيادات الاسنان 2022 هي من ضمن العروض الهامة التي تقدم بالسعودية بحلول هذه المناسبة، وعروض اليوم الوطني 92 للاسنان توجد في العديد من المدن بالمملكة، بحيث يحصل الزبائن على تخفيضات مغرية مما يجعلهم يقصدون مختلف العيادات من أجل الاستفادة منها، بحيث يحصل العملاء على أسعار خاصة مهما كان نوع العملية التي يرغبون بها ضمن عروض اسنان اليوم الوطني 2022، فهناك من يريد الحصول على خدمات تجميلية أو علاج السن، ومن خلال التخفيضات التي تم وضعها يمكن للجميع معالجة أسنانهم أو إجراء تجميل لهم، وهذا بأسعار تناسب دخلهم الشهري، وفي هذا المقال سنتحدث عن موضوع عروض الاسنان في اليوم الوطني 1444، وأسعارها حسب كل عيادة، تابعوا معنا التفاصيل.

عروض اليوم الوطني عيادات الاسنان 2022

تتنوع عروض اليوم الوطني عيادات الأسنان 2022 في السعودية، وهي فرصة مناسبة للجميع للحصول على الخدمة التي يرغبون بها. وعروض اليوم الوطني للأسنان 1444 يعلن عنها في كل سنة في هذا العيد الوطني المميز. ويحتفل الناس فيه بتوحيد المملكة في تاريخ 23 سبتمبر على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمان آل سعود. ومن أبرز عروض أسنان اليوم الوطني 2022 نذكر لكم ما يلي:

بما أن هذا اليوم مهم بالنسبة لكل السعوديين، تتنافس العديد من العيادات على وضع أفضل عروض الأسنان في اليوم الوطني 2022. منها مركز أرتال في منطقة الخبر الذي يقدم خدمات تجميلية بأسعار ممتازة. يمكنك التبييض بواسطة الزوم بقيمة 792 ريال سعودي. ومع كل تلبيسة أسنان يمكنكم الحصول على تنظيف أسنان مجانا، في حين أن سعر التبييض بالبلازما يون بسعر 92 ريال سعودي.

عروض أسنان اليوم الوطني 92 مجمع إشراق

مجمع إشراق هو الآخر قام بوضع عروض اليوم الوطني للاسنان في السعودية، تستطيعون الحصول على تبييض وتلميع لأسنانكم. بسعر 92 ريال سعودي فقط، كما تقدم خدمات حشوات تجميلية فقط بسعر اثنان وتسعون ريال سعودي أيضا. يقدم مركز صفوة المهيدب أيضا عروض الأسنان اليوم الوطني، بحيث يقوم بتركيب سن بداية من سعر 437 ريال سعودي. ولمن يرغب في الحصول على ابتسامة هوليود من النوع العادي 6992 ريال.

بالإضافة إلى ما سبق من عروض اسنان اليوم الوطني السعودي 2022 التي يقدمها صفوة المهيدب. نذكر لكم إمكانية الحصول على ابتسامة هوليود 3D بسعر يبدأ من قيمة 7992 ريال فقط. ومن يريد وضع تقويم أسنان يمكنه دفع 992 ريال كدفعة أولى، أما التنظيف العادي للأسنان يقدمه المركز بسعر اثنان وتسعون ريال أيضا. في حين أن تبييض الاسنان يكون بـ 392 ريال، وزراعة سن دون تركيبة 1792 ريال.

بهذا نصل معكم إلى ختام مقال عروض اليوم الوطني الأسنان 2022. وهو من أبرز الأمور التي يبحث عنها المواطنين والمقيمين في السعودية على حد سواء، وذكرنا لكم أفضل عروض الأسنان في اليوم الوطني 1444 التي أعلن عنها مؤخرا.