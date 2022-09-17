نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف رواتب المتقاعدين 1444 وكيفية الاستعلام عنه على الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع انتظار آلاف المتقاعدين المدنيين والعسكريين في المملكة العربية السعودية، يتساءل الكثيرون عن موعد التقاعد لعام 1444 هـ هذا الشهر، وكذلك عداد إسقاط رواتب شهر سبتمبر 2022. وبالتعاون مع المملكة العربية السعودية، حددت الجهات المختصة والجهات الحكومية مواعيد الرواتب في المملكة لجميع الجهات الحكومية لتوفير المستفيدين، ولكن بسبب ذلك يمكن تأجيل المواعيد أو تأجيلها ليوم واحد، هذا وأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تساهم بشكل كبير في سد احيتاجات المواطنين الغير قادرين على العمل وذلك من خلال الدعم المقدم في صورة رواتب تقاعدية لكافة الفئات المنطبق عليهم شروط الاهلية للحصول على الدعم.

معلومات عن نزول رواتب المتقاعدين سبتمبر 1444 هـ

9 حيث يتوقع الكثيرون تخفيض رواتبهم مع بدء العام الدراسي الجديد هذا الشهر واستعداد أولياء الأمور لشراء جميع المستلزمات المدرسية والملابس، حسبما ذكرت وزارة المالية، وقررت دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية عند التقاعد في 25 سبتمبر.لذلك، يتم دفع الأجور يوم الأحد 29 صفر 1444 الموافق 25 سبتمبر 2022 وتدفع الأجور لبنك المستلم في التاريخ المحدد وتحويلها إلى حسابك. لذلك، يجب تحديثه البيانات دائمة، لذلك لا يوجد انقطاع في مدفوعات الأجور.

شرط استلام راتب التقاعد في السعودية

تُدفع معاشات لجميع الأشخاص الذين أرسلوا للتقاعد عند بلوغهم سن التقاعد القانوني، بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة، لأولئك الذين ماتوا أو فصلوا بسبب العجز الدائم عن العمل ويستحق 40٪ من آخر راتب يتقاضاه من راتبك الأخير، فضلاً عن أن المؤسسة العامة للتقاعد تعمل على تسهيل كافة الخدمات التي يبحث عنها الكثير من المستفيدين في المملكة العربية السعودية حتى يتمكنوا من الصرف، ويتم نزول الدعم في حساباتهم المصرفية عند بداية كل شهر، في حين أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم كل فترة بتحديث كافة خدماتها الالكترونية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين من أجل إنهاء خدماتهم.