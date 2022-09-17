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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وشروط وضوابط التقديم على وظائف وزارة التجارة بالمملكة في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التجارة السعودية عن حاجتها إلى العديد من الموظفين، وبناءا على ذلك تم الإعلان عن عدد الوظائف التي ترغب بتوظيفهم حوالي 58 وظيفة شاغرة للذكور والإناث، حيث أن تحتاج إلى خريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات إدارية، ومن خلال هذه المقال سوف نعرض لحضراتكم المسميات الوظيفية التي إعلاناتها وزارة التجارة، وبناءا على ذلك سوف يتم الإعلان عن موعد التقديم داخل وظائف وزارة التجارة، ولذلك سوف يتم الإيضاح عن خطوات آلية التقديم على الوظائف المقدمة من وزارة التجارة السعودية، وأضاف إلى ذلك الإعلان عن الشروط والضوابط اللازمة للتقدم في الوظائف، وفقا للوظائف الإدارية التي أعلنت عنها وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية عن طريق التعاقد
المسميات الوظيفية :
حددت وزارة التجارة عدد الوظائف الشاغرة التي تحتاجها والتي تبلغ 58 وظيفة للذكور والإناث، حيث قامت الوزارة بتوزيع الوظائف على النحو التالي: (المرتبة الخامسة وظيفتين، المرتبة السادسة 42 وظيفة، المرتبة السابعة 6 وظائف، والمرتبة الثامنة 8 وظائف).
المسميات الوظيفية التي ترغب بها:
- باحث قانوني مساعد.
- باحث تخطيط مساعد.
- أخصائي إدارة مشاريع مساعد.
- مراقب تجاري.
- باحث قانوني مساعد.
- باحث تخطيط مساعد.
- محاسب مساعد .
- مراجع.
- أخصائي ذكاء أعمال مساعد.
- أخصائي أمن معلومات.
- أخصائي تقنية معلومات.
- أخصائي ذكاء أعمال.
- مطور برامج.
- أخصائي تقنية معلومات مساعد.
- محلل نظم.
- فني دعم.
- باحث اقتصادي مساعد.
- محاسب مساعد.
- أخصائي علاقات عامة.
- باحث تطوير إداري.
- مأمور علاقات عامة.
- أخصائي إدارة مخاطر مساعد.
- باحث تطوير إداري مساعد.
- مهندس معماري.
- باحث تجاري.
- مهندس مدني.
موعد التقديم على وظائف وزارة التجارة :
أعلنت وزارة التجارة السعودية على أن سوف يتم يبدأ التقديم على الوظائف في تمام الساعة 12:00 صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر الجاري 2022 م و الموافق 24 /2 /1444ه، وذلك عبر منظومة التوظيف “جدارة “، حيث ينتهي التقديم على هذه الوظائف المعلنة حتى الساعة 12:00 مساء الموافق يوم السبت 24 سبتمبر الجاري 2022 و الموافق 28 / 2 /1444 هـ .
خطوات آلية التقديم على الوظائف :
- يجب الدخول المتقدم على منصة المنظومة التوظيف “جدارة “.
- ثم بعد ذلك إضافة كافة بياناته، ويلزم التأكد من صحة بياناته والأوراق المطلوبة وفى حالة وجود أى أخطاء فى التقديم يتم تقديم اعتراض من قبل وزارة تنمية الموارد البشرية والاجتماعية.
- ثم يجب الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات المختصة بالوظيفة.
- سوف يتم استبعاد أي طلب غير مطابق للشروط والمواصفات.
- ثم يقوم المتقدم بتحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال وضع البيانات في المربعات المخصص بذلك.
- ثم يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة الوظيفة التي يرغب بها .
- يجب النقر على أيقونة “حفظ الطلب”.
شروط وضوابط التقديم على الوظائف :
- تقوم الوزارة باختيار المتقدم الاعلى ترشيحا ولذلك المعدلات (50 %) فما أعلى وعند وجود أكثر من شخص سيتم ترشيح الأحدث بالتخرج.
- سوف يتم ترشيح الأعلى نقاط المكتسبة من المقابلة الشخصية وعند وجود أكثر من شخص سيتم ترشيح الأحدث بالتخرج،
- اجتياز اختبار القدرات المعرفيه، والحاصلين على درجاتهم خارج المملكة لابد من توفر قرار معادلة من وزارة التربيه والتعليم.
- اختيار المتقدم المقابلة الشخصية ،حيث يتم دعوة المتقدم الأعلى لنقاط للوظيفه التي يرغب بها ،وسوف تتم مطابقة بيانات المتقدم خلال المقابلة الشخصية.
- وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سوف يتم استبعاد المتقدم
- مع العلم أن مشيرة الترشيح النهائي بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).
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