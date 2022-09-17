أوكرانيا: إجلاء أكثر من 1500 شخص من منطقة خاركيف خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وذكرت فيريشوك وهى تشغل أيضا منصب وزيرة إعادة دمج الأراضى المحتلة مؤقتًا، حسب ما نقلته وكالة انباء يوكرنفورم الأوكرانية، أنه خلال الأسبوع الماضى، اضطرت السلطات لإجلاء أكثر من 1500 شخص من منطقة خاركيف وستستمر عمليات الإجلاء.

وأضافت: "نحاول حاليًا الوصول إلى المناطق المحتلة التى يصعب الوصول إليها. وأشكر جيشنا والقوات المسلحة لأوكرانيا على مساعدتهم، موضحة أن الجيش الأوكرانى فى الحقيقة يحملون أشخاصا يعانون من ضعف فى الحركة وكبار السن بين أذرعهم".

وأشارت إلى أنه تم إجلاء 221 طفلاً من منطقة خاركيف خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب بيانات وزارة إعادة دمج الأراضى المحتلة المؤقتة، تم إجلاء أكثر من 80 ألف أوكرانى من مناطق خطرة خلال الشهر الماضى.

ميدانيا، أعلنت سلطات دونيتسك، مقتل 6 مدنيين، فيما أصيب آخرون؛ جراء القصف الأوكرانى على المدينة.

وشددت سلطات دونيتسك - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم - على أن القوات الأوكرانية تواصل القصف على مدينة دونيتسك.

وفى جورلوفكا بدونيتسك، أعلنت السلطات مقتل 3 مدنيين وإصابة 11 آخرين، إثر قصف أوكرانى على مدينة جورلوفكا.

وأكدت السلطات أن القصف الأوكرانى استهدف مدنا أخرى فى البلاد؛ وأسفر عن أضرار جسيمة فى البنية التحتية، مبينة فى الوقت ذاته أن القوات الأوكرانية استخدمت الأسلحة الغربية بكثافة فى استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية.

من جانبه، اتهم عمدة دونيتسك الكسى كوليمزين، القوات المسلحة الأوكرانية بقصف البنية التحتية وأحياء سكنية وسط المدينة، مشيرا إلى أن العسكريين لم يتمركزوا بتاتا فى تلك المناطق.

وكانت سلطات مدينة دونيتسك، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، مقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين على الأحياء السكنية جراء قصف أوكرانى على وسط المدينة، نفذ بصواريخ مدفعية غربية.