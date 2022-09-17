الشرطة اللبنانية تضبط أخطر عصابة سرقة بقوة السلاح فى طرابلس

جدة - نرمين السيد - أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى اللبنانية (الشرطة)، ضبط أخطر عصابة سرقة بقوة السلاح فى مدينة طرابلس شمالى لبنان، والقبض على مواطنين لبنانين فى عملية نوعية.





وأكدت المديرية -فى بيان اليوم السبت- أن مدينة طرابلس شهدت فى الآونة الأخيرة عدة عمليات سلب بقوة السلاح فى مناطق متعدّدة من مدينة طرابلس، والتى تنفذّها عصابات مسلحة بشكل دائم، تقوم بإطلاق النار لإرهاب المواطنين وسلبهم أموالهم، والتى نتج عنها إصابة عدد منهم – على حد ما ورد بالبيان.

وأضافت شعبة المعلومات بالمديرية أجرت استقصاءات وتحريات، أسفرت عن تحديد مكان تواجد أفراد أخطر عصابة سرقة، وتضم مواطنين لبنانيين اثنين من أصحاب السوابق الإجرامية بقضايا سلب وسرقة.

وأوضحت أن المديرية قامت بعملية رصد ومراقبة دقيقة، حيث تمكنت دوريات الشعبة من ضبطهما فى محيط أحد المستشفيات بطرابلس بعملية نوعية وخاطفة، على حد وصف البيان.

وأشارت إلى أنهما اعترفا خلال التحقيق معهما بتنفيذ عشرات عمليات السلب بقوة السلاح فى مناطق عدة من طرابلس وبخاصة مناطق "الميناء، والمعرض، والبداوى، والضم والفرز"، وذلك على متن دراجة نارية، كما قاما إطلاق النار وإصابة عدد من المواطنين، كان آخرها 3 عمليات سلب قبيل توقيفهما.