وأكدت المديرية -فى بيان اليوم السبت- أن مدينة طرابلس شهدت فى الآونة الأخيرة عدة عمليات سلب بقوة السلاح فى مناطق متعدّدة من مدينة طرابلس، والتى تنفذّها عصابات مسلحة بشكل دائم، تقوم بإطلاق النار لإرهاب المواطنين وسلبهم أموالهم، والتى نتج عنها إصابة عدد منهم – على حد ما ورد بالبيان.
وأضافت شعبة المعلومات بالمديرية أجرت استقصاءات وتحريات، أسفرت عن تحديد مكان تواجد أفراد أخطر عصابة سرقة، وتضم مواطنين لبنانيين اثنين من أصحاب السوابق الإجرامية بقضايا سلب وسرقة.
وأوضحت أن المديرية قامت بعملية رصد ومراقبة دقيقة، حيث تمكنت دوريات الشعبة من ضبطهما فى محيط أحد المستشفيات بطرابلس بعملية نوعية وخاطفة، على حد وصف البيان.
وأشارت إلى أنهما اعترفا خلال التحقيق معهما بتنفيذ عشرات عمليات السلب بقوة السلاح فى مناطق عدة من طرابلس وبخاصة مناطق "الميناء، والمعرض، والبداوى، والضم والفرز"، وذلك على متن دراجة نارية، كما قاما إطلاق النار وإصابة عدد من المواطنين، كان آخرها 3 عمليات سلب قبيل توقيفهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة اللبنانية تضبط أخطر عصابة سرقة بقوة السلاح فى طرابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.