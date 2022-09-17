الوزراء التونسى يصادق على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية

جدة - نرمين السيد - ومن بين مشاريع المراسيم التى تمت المصادقة عليها مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 يونيو الماضى بين الجمهورية التونسية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافى ثان لمشروع مجابهة كوفيد - 19، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى البروتوكول المكمّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعتمد ببكين فى 10 سبتمبر 2010.

كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى بروتوكول مونتريال الموقّع فى 4 أبريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التى ترتكب على متن الطائرات.

ومن الأوامر الرئاسية التى تمت المصادقة عليها، على مشروع أمر رئاسى يتعلق بقواعد انتداب التلامذة التونسيين بمعهد الاقتصاد الجمركى والجبائى بالجزائر وبضبط وضعيتهم الإدارية مدة الدراسة وعند تخرجهم، ومشروع أمر يتعلق بإحداث وتنظيم المنظومة العلاجية الإلكترونية "أمان" لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعى، ومشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومى عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ فى 15 أغسطس 2019 المتعلق بإحداث المركز الدولى للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة "بسمة" وبضبط تنظيمه الإدارى والمالى وطرق تسييره.