نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ودرجات قبول تنسيق الدبلومات الفنية على موقع التنسيق tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ودرجات قبول تنسيق الدبلومات الفنية على موقع التنسيق الآن نستعرضه ونوافيكم بها بعدما بدء التسجيل بشكل رسمي على تنسيق الدبلومات الفنية فى كل المحافظات المصرية على ان يتم التاكيد على ان التسجيل سيتواصل عليه عبر موقع التنسيق الرسمي حتى يومي الخميس المقبل على ان نستعرض الان على غرار هذا الامر بالخطوات طرق التسجيل على تلك المرحلة التي ستكون البوابة الرئيسية التي من خلالها سيتم قبول الطلاب داخل شتى الجامعات العراقية

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

معدلات البحث على جوجل بدأت ان تتزايد بمعدلات ضخمة على رابط تنسيق الدبلومات الفنية لذا نحرص من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على عرض كل التفاصيل المتعلقة حول التسجيل على تلك المرحلة التي يكون عليها التسجيل بشكل وبصورة الكترونية من خلال موقع التنسيق بعدما بدأ موقع التنسيق البدء فى استقبال رغبات الطلاب بداية من يوم الخميس الماضي بحد ادني جاء بنسبة 50%، وذلك بالنسبة لطلاب نظام 3 سنوات وخمس سنوات في شعبة تجارة وصناعة وزراعة، على ان يتم التأكيد على ان يكون التسجيل على تنسيق تلك المرحلة ممتد حتى يومي الخميس المقبل، لذا نستعرض على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طريقة التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية

خطوات التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية

نستعرض وننقل الآن بالخطوات طرق التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية اون لاين وذلك بشكل وبصورة الكترونية على النحو التالي:-

فى الخطوة الأولى:- ابدأ الدخول على موقع التنسيق

الخطوة الثانية:- نبدأ فى اختيار تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- ابدء فى تسجيل الشعبة الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- ابدأ فى تحديد المحافظة التابع إليها

فى الخطوة السابعة:- البدء فى تسجيل وتدوين رقمك السري في الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الثامنة ابدء فى تحديد رغباتك على تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الاخيرة:- قم بمراجعة الطلبات واضغط بالنهاية على ايقونة تسجيل

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية