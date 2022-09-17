نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط microsoft teams للتسجيل الدخول على منصة مدرستي 1444 للتعليم عن بعد وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستى 1444 لجميع الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور ويهتم عدد كبير من الطلاب فى المملكة العربية السعودية بمنصة مدرستى لذلك يكثر البحث فى هذه الايام عن رابط تسجيل الدخول فى منصة مدرستى كذلك طرق تسجيل الدخول فيها وتمتلئ منصة مدرستى بالعديد من المزايا حيث توفر الكثير من الخدمات التعليمية بشكل إلكتروني لجميع الطلاب والطالبات وهيئة التدريس كاملة مما تساعد العديد من الطلاب فى التعليم عن بعد وهذا هو النظام الحديث التى تتبعه المملكة منذ انتهاء ازمة فيرس كورونا المستجد كذلك توفر منصة مدرستى أيضاً الأنشطة التي تنمي مهارات كل الطلاب فى كل المراحل التعليمية فى داخل المملكة العربية السعودية وننشر لكم الان طريقة التسجيل الدخول على منصة مدرستى لعام 1444 على موقع منصة مدرستى التعليمية التابعة لوزارة التعليم السعودية

خطوات التسجيل على منصة مدرستي 1444 التعليمية

من هنا عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز ننشر لكم الان خطوات التسجيل على منصة مدرستى التعليمية لعام 1444 من على الموقع الرسمى لمنصة مدرستى بعد ما استفسر العديد من الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور حول طرق التسجيل فى تلك المنصة بطريقة مباشرة وسريعة وننشر لكم الان طريقة التسجيل فى تلك المنصة والطريقة هى :-

الخطوة الاولى على الطالب فتح رابط منصة مدرستي الرسمي

الخطوة الثانية يقوم فى البدء فى اختيار ايقونة تسجيل دخول

الخطوة الثالثة يضغط على البدء فى انشاء حساب جديد

الخطوة الرابعة يقوم بالضغط على علامة خدمات

الخطوة الخامسة ثم يقوم بتسجيل رقم جواله فى الايقونة المخصصة لها

الخطوة السادسة سيتم ارسال رقم كود الى الرقم المسجل يقوم الطالب فى إدخاله وبعدها قم بتعيين كلمة السر الخاصة بك

الخطوة السابعة يقوم بعدها باختيار الخدمة التي يرغب بالحصول عليها من داخل ايقونة خدمات تعليمية

ويمكن ايضا للطلاب والطالبات تسجيل الدخول من خلال تطبيق توكلنا المخصص من وزارة التربية والتعليم فى المملكة العربية السعودية

تسجيل الدخول فى منصة مدرستى على موقع مايكروسوفت

اتاحت منصة مدرستى خدمة جديدة لكل الطلاب لتسجيل الدخول فيها عبر منصة مايكروسوفت العالمية من اجل تسهيل الامور لكل الطلاب وسنشرح لكم الان طرق تسجيل الدخول على موقع مايكروسوفت