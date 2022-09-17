نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الدبلومات الفنية 2022 صناعي/ زراعي/ تجاري قائمة الكليات والمعاهد المتاحة أشهرها 20 كلية هندسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لنظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات، وذلك بمختلف الاقسام صناعي/ زراعي/ تجاري، نوفر لكم قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات ونشير الي أشهرها 20 كلية هندسة متوفرة للطلاب، علما بأن نسبة القبول في الجامعات والمعاهد من كلاب الدبلومات تمثل نحو 10% فقط، وقد بدا رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق يقبل طلبات التسجيل الرغبات عبر رابط بوابة الحكومة المصرية الرسمي، وذلك بداية من مطلع الأسبوع الجاري حتي يوم الخميس 22 سبتمبر، لذلك سوف نشير إلي طريقة تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنيه 2022، وكذلك نوفر لكم قائمة توضيحية لأبرز المعاهد والجامعات المرشحة والمتاحة لطلاب الدبلوم.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

من أجل اغتنام فرصة التسجيل في نحو 75 رغبة حتي يوم الخميس المقبل 22 سبتمبر، عليك الإسراع في تسجيل رغبات الطلاب عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، وسوف تسجل ضمن 10% من الطلاب والطالبات المتاح لهم الالتحاق بالكليات والمعاهد وفقا لمجموع الطالب ومعدل الدرجات التي تحصل عليها ونسبة النجاح الكلية للطالب، هذا ونشير إلي أن منذ انطلاق التسجيل في 15 سبتمبر ويستقبل موقع التنسيق الالف من الرغبات يوميا، إلا أن يوم 22 سبتمبر هو الفرصة الأخيرة لتسجيل الرغبات.

موقع التنسيق 2022 الدبلومات الفنية

من أجل تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات، عليك تتبع تلك الخطوات

هذا ونشير إلي أن تسجيل الرغبات في الجامعات والمعاهد متاح عبر المواقع الإلكترونية، وذلك بتتبع نفس الخطوات السابق توضيحها خلال هذا التقرير، إلا أن معامل الحاسب الالي في الجامعات والمعاهد تتيح فرصة تسجيل الرغبات من خلالها، وذلك بشكل يومي فيما عدا ايام العطلات، ويبدأ استقبال الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور في تلك المعامل من أجل تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنيه من الثامنة صباحا حتي الثانية ظهرا.

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات

هذا ونوفر لكم أبرز 20 كلية هندسة في جميع المحافظات المصرية، حيث يبحث الطلاب عن كلية الهندسة والتجارة بشكل كبير لرغيتهم في الالتحاق بتلك الكليات تحديدا، إلا أننا نعرض لكم نسبة القبول في كليات الهندسة في عموم المحافظات وفقا لمعدلات القبول في عموم المحافظات للعام الماضي، وسوف نوفر لكم تلك القائمة في نحو 20 محافظة علي مستوي الجمهورية