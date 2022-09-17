بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات/5 سنوات جميع الشعب

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عمر شويل - جدة بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2022، ننشر رابط تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات نظام 3 سنوات/5 سنوات جميع الشعب، وذلك بعد أن تزايدت معدلات البحث عن هذا الرابط منذ إعلان وزارة التربية والتعليم بدأ قبول تسجيل الرغبات للمعاهد والجامعات بداية من مطلع الأسبوع الجاري حتي يوم الخميس 22 سبتمبر 2022 وهو اليوم الأخير لقبول الطلبات، علما بأن طلاب الدبلومات الفنية متاح لهم قائمة تضم عدد كبير من الجامعات والمعاهد، وحتي تصل الي نهاية هذا التقرير سوف تجد كافة التفاصيل حول كيفية التقديم، وأبرز كليات الهندسة المتاح لطلاب الدبلومات، كذلك قائمة بأهم الكليات والمعاهد.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2022

من خلال زيارة رابط بوابة الحكومة المصرية سوف تقوم بتسجيل رغبات التنسيق 2022، واليكم الخطوات التي يتوجب عليك تتبعها عند القيام بذلك، علما بأن الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الجامعات والمعاهد بالنسبة لطلاب الدبلومات بنظام الثلاثة سنوات ونظام الخمس سنوات هو 60%، أما دبلوم المعهد الفني للتمريض بنسبة 75%

زيارة رابط بوابة الحكومة المصرية .

. سجل رقم جلوس الطالب والرقم السري.

قم بتدوين بيانات الرغبات التي اختارها الطالب.

ابرز الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2022

هذا ونوفر لكم اشهر كليات الهندسة وتوقعات نسبة القبول بها لعام 2022، حيث إن نسبة 10% سوف تلقي قبولا في المعاهد والجامعات المصرية للعام الجاري، إلا أن قائمة كليات الهندسة المتاحة امامك تاتي وفق تنسيق كليات الهندسة عموم المحافظات للعام الماضي

كلية الزراعة.

كلية التكنولوجيا والتنمية.

كلية الهندسة جامعة القاهرة 95.94%.

كلية الهندسة جامعة الزقازيق 95.44%.

كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 96%.

كلية الهندسة جامعة بني سويف 96.36%.

كلية الهندسة جامعة سوهاج 96.63%.

كلية الهندسة جامعة شبرا بنها 96.44%.

كلية الهندسة جامعة الفيوم 97%.

كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ 97.06%.

كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي 97.86%.

كلية الهندسة جامعة السويس 98.65%.

كلية الهندسة جامعة أسوان 94.5%.

كلية الهندسة جامعة بورسعيد 95%.

كلية الهندسة جامعة المنيا 95%.

كلية الهندسة جامعة السويس 95.06%.

كلية الهندسة جامعة عين شمس 95.06%.

كلية الهندسة جامعة حلوان المطرية 95.06%.

كلية الهندسة جامعة حلوان 95.44%.

كلية الهندسة جامعة دمياط 95.39%.

كلية الهندسة جامعة المنصورة 95.44%.

كلية الهندسة جامعة بنها 95.78%.

تعديل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنيه

من المؤكد أن لكافة الطلاب والطالبات في الدبومات الفنية إمكانية تعديل الرغبات، وذلك لمدة لا تتعدي يوم الخميس 22 سبتمبر، حيث يتم غلق باب تسجيل وتعديل الرغبات في هذا اليوم، ولا يتم اعتماد اي تسجيل أو رغبة اخري كان يريدها الطالب بعد تلك المدة، علما بأن الرغبات المدونة فقط يتم المقارنة بينها واختيار المناسب للطالب منها.