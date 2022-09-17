نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااااجل رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ومؤشرات كليات ومعاهد تنسيق الدبلومات الفنية على موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لازال حتى يومنا هذا تنسيق الدبلومات الفنية مستمر ويقوم الطلبة من كل الانظمة بكتابة رغباتهم فى دخول احدى الكليات بنائاً على ما يناسب مجموعهم وتخصص دراستهم فى الدبلوم، وينبغي على الطلبة الاسراع فى كتابة الرغبات وتعديل اى منها فى حال وجد الطالب كلية انسب لها من تلك التى قام بتحديدها لان وقت التنسيق اوشك على النفاذ حيث يفترض ان يتم غلق تنسيق الدبلومات الفنية الخميس القادم.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

بدء طلاب الدبلومات الفنية فى كتابة رغباتهم بداية من الاسبوع الماضي ويفترض ان يظل باب تنسيق الدبلومات الفنية مفتوحاً حتى قدوم الـ 22 من سبتمبر الحالى ويرجى العلم ان على كل طالب مهما كان شعبته ونظام دراسته فى الدبلوم ان يكتب 75 رغبة يقوم بترتيبهم وفقاً للمجموع ومحل السكن، كذلك للطالب الحرية فى تعديل الرغبات اثناء فترة تنسيق الدبلومات الفنية، لذا على كل الطالب النظر فى البداية لمؤشرات كل كلية لتحديد المناسب له ثم يقوم بإدخالها فى استمارة التنسيق التى يفترض ان يطبعها بعد كتابتها على الانترنت لتكون فى صورة ورقية كل يطلع عليها فى اى وقت.

مؤشرات كليات ومعاهد تنسيق الدبلومات الفنية

قبل البدء فى كتابة رغبات تنسيق الدبلومات الفنية عليك رؤية مؤشرات دخول الكليات التى تناسب مجالات الدبلومات بكافة انظمتها لتحديد انسبها لكن حتى الآن لم يتم نشر مؤشرات العام الجديد لذا على الطلبة الاعتماد على مؤشرات العام السابق فهى تشبه الى حد كبير مؤشرات العام القادم، وتأتى مؤشرات بعض الكليات الموجودة فى تنسيق الدبلومات الفنية على المنوال الاتى:-

هندسة بترول السويس: 98.8.

هندسة عين شمس: 96.5.

هندسة المنصورة: 97.

تربية حلوان: 96.

تربية نوعية المنوفية: 92.

تربية نوعية بورسعيد: 91.

تجارة اسوان: 96.

معهد فني صحي المنصورة: 97.9.

معهد فني صحي الاسكندرية: 96.9.

تجارة بورسعيد: 95.

معهد فني صحي سوهاج: 96.

زراعة عين شمس: 75.

المعهد العالي الفندقي بالاقصر: 64.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية لكل الانظمة

عقب بدء تنسيق الدبلومات الفنية اصبح بامكان الطلاب حاليا فتح رابط تنسيق الدبلومات الفنية كى يقومون بكتابة رغباتهم قبل غلق باب التنسيق مع اواخر الاسبوع الجاري، ولكى تُدخل رغباتك ضمن تنسيق الدبلومات الفنية عليك القيام بالتالي:-