الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444 sbis.hrsd.gov.sa رابط التسجيل

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عمر شويل - جدة نوفر رابط الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444 لتقديم جديد في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث يتاح التسجيل في الضمان المطور لمن يرغب في الالتحاق ببرنامج الدعم ممن ينطبق على حالته شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق المعلن عنها، فمن خلال بوابة الضمان الاجتماعي الإلكترونية يمكن عرض البرامج التي يتاح التقديم عليها، ومن خلال زر تقديم يتم عرض صفحات تقديم طلب جديد، وهنا سيطلب النظام النظام اختيار المنازل وتسكين أو إسناد التابعين والإقرار بأن كافة البيانات المسجلة صحيحة ومطابقة للواقع، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444، إلى جانب إمكانية الإطلاع على شروط القبول في الضمان الجديد.

ما هو الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444

استهدفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنظام الضمان الاجتماعي المطور كافة الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً للدعم المالي ممن تتوافر لديهم شروط الاستحقاق والأهلية، وذلك لتمكين مستحقي الدعم من أجل تحسين الحالة المعيشية لهم، وتحقيق الاستقلال المالي للتحول من أشخاص محتاجه للدعم إلى أفراد منتجة من خلال برامج التأهيل والتدريب.

حيث يتم تقديم خدمات البحث عن عمل لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف والجهات الحكومية ذات العلاقة، كما يهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية للأسر التي تستحق الدعم، وقد أكدت الوزارة على تخصيص هذا البرنامج فقط للمواطنين السعوديين باستثناء بعض الفئات سيتم الإشارة إليهم بالشروط الموضحة بالمقال.

وقد وضعت الوزارة آليات جديدة لبرنامج الضمان الاجتماعي من شأنها ضمان مساعدة الأفراد المستحقة في حال الأزمات والكوارث، كما تعمل على إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمواجهة ومعالجة حالات الاحتياج المادي للأسر الأشد حاجة بالمجتمع، ومن جانبها أوضحت مصادر أموال نظام الضمان الاجتماعي والتي تتمثل في التالي:

أموال الزكاة.

الإعانات المعتمدة من الخزينة.

ما يتم تقديمه من صدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات وزكوات.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 2022

يستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444 كل مواطن سعودي يقيم إقامة دائمة على أراضي المملكة، وهذا يعني وجود المتقدم بشكل دائم على أراضي المملكة خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تاريخ التقديم في الضمان المطور، وتم تخصيص مبالغ الدعم فقط للمواطنين السعوديين باستثناء الفئات الموضحة بالتالي:

زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لديهم أبناء سعوديين.

أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي.

الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام.

أما بالنسبة للدخل الشهري المحتسب فيجب أن يقل عن الحد المانع للمعاش والمقدر بمبلغ 1100 ريال لعائل الأسرة، ومبلغ 550 ريال لكل تابع من التابعين المقيمين في نفس المسكن، إلى جانب الالتزام باستيفاء المتطلبات التي تتعلق بالصحة، والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل من خلال متابعة منصات التوظيف المعتمدة.

بالإضافة إلى ضرورة انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة المحددة باللائحة، وألا يكون المتقدم بطلب جديد في الضمان المطور مقيماً بأحد المراكز الإيوائية التي يتم رعايتها من قبل الدولة، وألا يكون مالكاً لثروات أو أصول عالية القيمة، وقد نقلت الوزارة جميع خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الضمان المطور المختصة باستقبال كافة الطلبات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444 sbis.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1444

تتيح الموارد البشرية إمكانية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق النت من خلال التوجه إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ومن ثم إنشاء مستخدماً جديداً بالمنصة الإلكترونية، وبعد الانتهاء من التسجيل بنجاح في الموقع، يتم التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل مباشر، ويمكن الدخول إلى المنصة من خلال اتباع رابط الضمان الاجتماعي المطور دخول الرسمي المرفق بالتالي:

رابط الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444 تسجيل الدخول (sbis.hrsd.gov.sa).

الضمان الاجتماعي المطور دخول

أكدت الموارد البشرية على أن نظام الضمان المطور أصبح ينظر لأفراد المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة، ويكون نتيجة ذلك أنه يتم شمول التابعين المقيمين بشكل دائم في مسكنٍ واحدٍ فقط كشرط أساسي للاستفادة من المعاش، كما أكدت على عدم احتساب الأفراد المقيمون خارج مسكن العائل أو تكون إقامتهم بالمسكن مؤقته ضمن الأسرة المتقدمة.

وفي حال تعدد الأسر للعائل، فيتم النظر إلى كل أسرة على أنها مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً عن الأخرى، حيث يتاح عبر منصة الدعم إمكانية إنشاء أكثر من منزل، ويجب عند تكوين المنازل إضافة كل تابع في المنزل المنتمي إليه عن طريق النقر على زر “تكوين منزل” واختيار نوع الوحدة السكنية، ومن ثم تعبئة البيانات اللازمة.

وأوضحت الموارد البشرية أنه لا يؤثر في استحقاق الأسرة أن يكون أحد تابعيها مقيماً خارج المنزل أو المدينة التي تقيم فيها أسرته، ووضعت الوزارة شرطاً لذلك، حيث يجب أن تكون إقامته بالخارج للدراسة، وأن يكون عمره ما بين 18 إلى 25 عام، ومن الضروري التحقق من أولاً من شروط الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444 للتأكد من انطباق معايير الاستحقاق والأهلية.