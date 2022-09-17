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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجوالات اليوم الوطني 92 وخصومات أجهزة أيفون في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض الجوالات اليوم الوطني 92 في السعودية متميزة ومقدمة من خلال الشركات المتخصصة في بيع الجوالات الذكية في كافة فروعها من بينها عروض جرير للجوالات اليوم الوطني 92 وهي من أبرز الأماكن التي تقدم أيضًا خصومات وتخفيضات أسبوعية على أجهزة اللاب توب أو الكمبيوتر المكتبي والألعاب الإلكترونية الذكية ويمكن الحصول على عروض اليوم الوطني 92 شاشات ذكية أيضًا من خلال المكتبة.
عروض الجوالات اليوم الوطني 92
توفر مكتبة جرير في السعودية خصومات مميزة هذا الأسبوع بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق يوم 23 من شهر سبتمبر من كل عام ومن بين عروض الجوالات اليوم الوطني 92 في المكتبة ما يلي:
- عروض على جوال سامسونج جالكسي زد فولد 4 بمساحة تخزين 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا رام باللون الأسود فانتوم بسعر 6799 ريال سعودي شاملة لضريبة ويمكن تقديم طلب التقسيط إلى البنك بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل.
- وعند الحصول على نفس الجوال ولكن نسخة 512 جيجا بايت ذاكرة داخلية سيكون السعر مقابل 7399 ريال سعودي.
- متوفر إمكانية شراء هواوي بي 50 برو الجديد بمساحة 8 جيجا بايت وسعة التخزين الداخلية 256 جيجا بايت بسعر 2999 ريال سعودي شاملة للضريبة.
- متوفر إمكانية شراء جهاز اوبو رينو 8 زي الجديد بسعة التخزين 128 جيجا بايت بسعر 1499 ريال سعودي وحجم الذاكرة العشوائية سيكون 8 جيجا بايت رام، بينما في حال الحصول على نسخة بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام سيكون السعر 2899 ريال سعودي.
عروض اليوم الوطني جرير 2022
في مكتبة جرير عروض اليوم الوطني يوجد العديد من الخصومات على الجوالات الذكية من كبرى الشركات من بينها شركة أبل التي تقدم جهاز الآيفون المعروف ومن بين العروض المتوفرة:
- خصم يصل إلى 9% على جهاز ابل ايفون 13 برو ماكس بأكبر إصدار من حيث الذاكرة الداخلية وهو إصدار 1 تيرا بايت بسعر 6999 ريال سعودي في مكتبة جرير.
- ولمحبي اللون الذهبي متوفر جهاز ابل ايفون 13 برو بمساحة 1 تيرا بايت لدى مكتبة جرير بخصم يصل إلى 8% والسعر بعد الخصم سيكون 6599 ريال سعودي خلال الفترة الحالية، ومتوفر منه العديد من الألوان وهي اللون الفضي واللون الأزرق وخصومات على أنواع أخرى من الجوالات.
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