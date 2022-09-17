رئيسة الوزراء البريطانية تلغى اجتماعا مع بايدن قبل جنازة الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - ألغت رئيس الوزراء البريطانية ليز تروس اجتماعها، الذى كان مقررا مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، قبل جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وسيؤجل إلى حين عقد اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة فى نيويورك الأربعاء المقبل.





وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن مقر رئيسة الوزراء البريطانية فى داوننج ستريت أعلن أن المحادثات لن تجرى يوم الأحد، وأن الاجتماع الثنائى الكامل سيجرى خلال الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الأربعاء.

وكان من المقرر ان يلتقى بايدن وتروس قبل جنازة الملكة يوم الاثنين.

ووفقا لبوليتيكو، فإن اجتماعاتها قبل الجنازة مع رئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز، ورئيس الوزراء النيوزيلندى جاسيندا أرديرن، ورئيس الوزراء الأيرلندى مايكل مارتن، ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، والرئيس البولندى أندريه دودا، ستجرى كما هو مخطط لها.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف لندن"، أن تروس، التى تولت منصب رئيس الوزراء البريطانى من بوريس جونسون قبل أيام قليلة من وفاة الملكة، تستخدم سلسلة الاجتماعات "البسيطة" خلال عطلة نهاية الأسبوع الجنائزية لتثبت نفسها فى منصبها الجديد.

وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن بايدن كان على متن طائرة الرئاسة فى طريقه إلى لندن عندما تم الإعلان عن التغيير فى الخطط.