الأمم المتحدة: مستعدون لمساعدة قيرغيزستان وطاجيكستان فى حل النزاعات

جدة - نرمين السيد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، عن حزنه العميق لفقدان الأرواح وقدم تعازيه للضحايا وعائلاتهم بسبب الصراع الدائر على الحدود القيرغيزية الطاجيكية.





وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يتابع -بقلق بالغ- تصاعد العنف على طول الحدود بين الدولتين، وفق ما نقلته وكالة آكيبرس القيرغيزية اليوم السبت.

وأضاف دوجاريك أن "الأمين العام يدعو قيادة جمهوريتى قيرغيزستان وطاجيكستان إلى الدخول فى حوار من أجل وقف دائم لإطلاق النار. ويجب على الجانبين الاستفادة الكاملة من الآليات القائمة على الأرض لنزع فتيل التوترات".

وخلص بالقول إن الأمم المتحدة على استعداد للمساعدة فى إيجاد حل دائم للنزاعات الحدودية، إذا طلبت الأطراف ذلك.