نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر tansik تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للقبول فى كلية الهندسة والتجارة والتربية على موقع التنسيق tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للقبول فى كلية الهندسة والتجارة والتربية الان نستعرضه فى ظل مواصلة طلبة الدبلوم على التقديم على تنسيق الدبلومات الفنية المقرر على ان يمتد التقديم عليه لمدة اسبوع من الان على موقع التنسيق الرسمي حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم بشكل وبصورة الكترونية

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يهتم عدد مهول من الطلاب والطالبات على التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية التي أشارت وزارة التعليم والبحث العلمي على ان التسجيل عليه يكون بداية من يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر أمام جميع الطلاب والطالبات الراغبين فى التقديم على القبول داخل شتى الجامعات والمعاهد المصرية، حيث سيشمل هذا التنسيق طلاب الدبلومات الفنية فى شتى الشعب التي جاءت أمام الطلاب في دبلوم تجارة وصناعة وزراعة وسياحة وفنادق وكذلك دبلوم التمريض بحد ادني سيكون 60% فأكثر باستثناء تنسيق التمريض الذي سيكون بحد ادني 75%، على ان نتابع على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طرق التسجيل على تنسيق تلك المرحلة اون لاين بابسط الخطوات الممكنة

خطوات التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية

نرصد ونتابع الان بالخطوات طريقة التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية 2022 في شتى الأقسام التي جاءت أمام الطلاب على النحو التالي:-

فى الخطوة الأولى:- ابدأ الدخول على موقع التنسيق

الخطوة الثانية:- نبدأ فى اختيار تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- ابدء فى تسجيل الشعبة الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- ابدأ فى تحديد المحافظة التابع إليها

فى الخطوة السابعة:- البدء فى تسجيل وتدوين رقمك السري في الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الثامنة ابدء فى تحديد رغباتك على تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الاخيرة:- قم بمراجعة الطلبات واضغط بالنهاية على ايقونة تسجيل

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية