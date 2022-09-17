نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برابط شغال كل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023 التي تتواصل فى احتلالها أعلى معدلات بحث على جوجل وذلك للقبول فى شتى الجامعات العراقية، فى ظل بدء استعداد فى الفترة الجارية وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على استخدام موقع الوزارة الرسمي تجاه إعلان ظهور نتائج القبول الموازي والتي سيتم الإعلان عنها على شكل طرق وخطوات نستعرضها ونوافيكم بها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023

بعدما انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلان ظهور نتائج جميع المراحل التعليمية بدأت على الفور وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على تفعيل إمكانية التقديم على استمارة القبول الموازي وذلك حتي يتم من خلالها قبول الطلاب فى جميع الاقسام التي جاءت في شتى الجامعات العراقية، على ان يبدأ على الفور الترقب يتزايد جراء الاستعلام عن نتائج تلك التقديمات التي سيتم الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل الكتروني الان نستعرض نوافيكم به من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نعمل الآن على عرض طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين فى كافة الاقسام التي جاءت أمام الطلاب على الشكل التالي:-

فى الخطوة الاولى:- قم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

قم البدء فى على إدخال الرمز المرئي فى الأيقونة المخصصة لها

قم بالبدء على تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

قم بالبدء فى تحديد المحافظة التابع إليها

حدد الشعبة

انقر فى النهاية على ايقونة عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامك

شروط القبول الموازي بالعراق