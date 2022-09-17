نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برابط شغال كل المحافظات في المقال التالي
عمر شويل - جدة استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023 التي تتواصل فى احتلالها أعلى معدلات بحث على جوجل وذلك للقبول فى شتى الجامعات العراقية، فى ظل بدء استعداد فى الفترة الجارية وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على استخدام موقع الوزارة الرسمي تجاه إعلان ظهور نتائج القبول الموازي والتي سيتم الإعلان عنها على شكل طرق وخطوات نستعرضها ونوافيكم بها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023
بعدما انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلان ظهور نتائج جميع المراحل التعليمية بدأت على الفور وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على تفعيل إمكانية التقديم على استمارة القبول الموازي وذلك حتي يتم من خلالها قبول الطلاب فى جميع الاقسام التي جاءت في شتى الجامعات العراقية، على ان يبدأ على الفور الترقب يتزايد جراء الاستعلام عن نتائج تلك التقديمات التي سيتم الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل الكتروني الان نستعرض نوافيكم به من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نعمل الآن على عرض طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين فى كافة الاقسام التي جاءت أمام الطلاب على الشكل التالي:-
- فى الخطوة الاولى:- قم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- قم البدء فى على إدخال الرمز المرئي فى الأيقونة المخصصة لها
- قم بالبدء على تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- قم بالبدء فى تحديد المحافظة التابع إليها
- حدد الشعبة
- انقر فى النهاية على ايقونة عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامك
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوى جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر epedu.gov.iq استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برابط شغال كل المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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