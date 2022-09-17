رئيس الوزراء الأرمينى: لا يزال الوضع على الحدود متوترا

جدة - نرمين السيد - أجرى رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل؛ لبحث الوضع المتأزم عند الحدود مع أذربيجان، إلى جانب مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بتسوية الوضع.





وأكد رئيس الوزراء الأرمينى - وفق ما ذكرته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية - استمرار التوتر عند الحدود. من جانبه، جدد ميشيل، استعداده للمساهمة فى الحوار والسلام.

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