البحرين ترحب بانضمامها إلى منظمة شنغهاى للتعاون كشريك حوار

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية بمملكة البحرين عن ترحيب المملكة بانضمامها، والعديد من الدول العربية الشقيقة، إلى "منظمة شنغهاى للتعاون" كشريك حوار، بمناسبة انعقاد القمة السنوية للمنظمة فى مدينة سمرقند بأوزبكستان.





وعبَّرت وزارة الخارجية وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا" عن اعتزازها بثقة هذه المنظمة الحكومية الدولية والدول الأعضاء فى السياسة الخارجية لمملكة البحرين، وتقديرها لثوابتها وقيمها الدبلوماسية الداعية إلى التضامن الإنسانى والتقارب بين الشعوب والتعاون الإقليمى والدولى فى ترسيخ السلم والأمن الدوليين، وتسوية النزاعات بالسبل السلمية، ودعم أهداف التنمية المستدامة. وأكدت وزارة الخارجية تطلع مملكة البحرين إلى بناء صلات قوية من الحوار، والتنسيق البناء مع منظمة شنغهاى للتعاون على أسس من الود والتفاهم والاحترام المتبادل، بما يسهم فى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار الإقليمى والعالمى، ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب وتجارة المخدرات وغسل الأموال، والتعاون الاقتصادى فى تحقيق الأمن الغذائى، وحماية البيئة، ومكافحة التغيرات المناخية والاستثمار فى الطاقة والتعليم والصحة، وتشجيع التجارة والسياحة البينية، ودعم الحوار بين الثقافات والحضارات.

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