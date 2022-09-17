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عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الأشخاص كيف اعرف متى تنتهي اقامتي بدون ابشر وماهي شروط تجديد الإقامة السعودية؟ يمكن أن تنتهي الإقامة في أي وقت ولذلك يجب متابعة صلاحية الإقامة عبر موقع وزارة العدل الخاص بالمملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن موقع وزارة العدل الالكتروني يوفر العديد من الخدمات التي توفر على المواطنين بالمملكة السعودية الوقت والجهد كما يسهل الاستعلام عن صلاحية الإقامة فقط برقم الإقامة وتاريخ ميلاد المواطن كما يمكن أيضا الاستعلام من خلال وزارة الخارجية برقم جواز السفر.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة بجواز السفر

تقدم وزارة الخارجية الخدمات المختلفة للمواطنين حيث يمكن من خلال الانترنت تجديد جواز السفر وتجديد الإقامة أيضا، ومن أهم خدمات الوزارة خدمة معرفة صلاحية الإقامة عن طريق جواز السفر من خلال إتباع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الخارجية من خلل الرابط الرسمي الخاص بها.

ثم اختيار خدمة طلب تأشيرة من الاستفسارات المتاحة.

كما يجب إدخال رقم جواز السفر ورقم الطلب الخاص بالمواطن المستعلم.

ثم إدخال رمز التحقق الموجود في الصفحة الرئيسية.

والنقر على كلمة بحث لإظهار صلاحية الإقامة ويجب التأكد من إدخال البيانات كاملة بشكل صحيح.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

يعد الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال رقمها من أسهل الطرق التي يمكن إتباعها، كما نجد أن المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن الطرق الأسهل التي لا تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد لذلك يفضلون التعامل من خلال الانترنت، ويكون الاستعلام من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية عن طريق تلك الخطوات:

ثم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التنمية والموارد البشرية الالكتروني.

وتسجيل رقم الإقامة الخاص بالوطن.

كم يجب تحديد تاريخ الميلاد وكتابة رمز التحقق من الصورة الموجودة.

ثم النقر على كلمة التالي سيظهر تاريخ انتهاء الصلاحية الخاص بالإقامة المستعلم عنها.

شروط تجديد الإقامة السعودية

يوجد بعض الشروط الواجب توافرها للسماح بتجديد الإقامة في السعودية إذ أن المواطن الذي تنتهي إقامة ولم يجددها يتم ترحيله بعد الفترة المسموح بها لذلك يجب العمل على تجديد الإقامة فور انتهاء صلاحيتها لتجنب التعرض للعواقب، وتتلخص شروط تجديد الإقامة في الأتي: