نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [رابط] مؤسسة محمد بن راشد الخيرية طلب مساعدة مادية 2022/2023 crm.mbrch.gov.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط مؤسسة محمد بن راشد الخيرية طلب مساعدة بشكل رسمي، حيث يعتبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة من أشهر فاعلي الخير في الامارات وكذلك في الوطن العربي، حيث يقوم بتقديم المساعدات المالية والعلاجية للمستحقين وهذا عبر المؤسسة الرسمية الخاصة به لتقديم المساعدة الإنسانية، وسنتعرف معكم في هذا المقال على طريقة تقديم نموذج طلب مساعدة مالية للشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، وهذا عبر الموقع الرسمي، وكيف تقدمون قبل ان تنتهي الأماكن حيث يوجد الكثير من الأشخاص الذي ينتظرون الفتح كل فترة، فتابعوا في ثقفني للتفاصيل.

الشيخ محمد بن راشد

ويعتبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من احد أهم المسئولين في دولة الامارات ومن أشهرهم في الوطن العربي، ويشتهر في جميع الأوساط بدعمه الشديد للأعمال الخيرية ورعايته للمسابقات والأشخاص المؤثرين وخاصة في الوطن العربي، وهذا الذي ظهر في مناسبات عدة.

وهذا ما يظهر في عدة مبادرات مثل صناع الأمل، ويهتم أيضا الشيخ محمد بن راشد حفظه الله بتقديم مساعدات مالية وعلاجية وعينية إلى العديد من الأسر في الامارات، وهذا ما يمكن الحصول عليه من الخدمات في مؤقع مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية الإلكترونية، حيث يتم فتح استقبال طلبات المستفيدين لعدد محدود كل أسبوع، وتابعنا معكم طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد.

مؤسسة محمد بن راشد الخيرية

وتم إنشاء المؤسسة منذ فترة طويلة، قامت فيها بتقديم المساعدات للمئات من المستفيدين في جميع انحاء الإمارات، ونستعرض معكم أهم الاعمال الخيرية التي تمت بالفعل حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني:

تبرعت المؤسسة بمبلغ 20 مليون درهم لحملة 10 مليون وجبة.

قامت بدعم إسكان مواطني إمارة دبي بمبلغ إجمالي 3 مليون درهم إماراتي.

وأيضا دفع مبلغ 290 ألف درهم، لتوفير 4 آلاف جهاز فحص سكر والضغط.

فتح المساجد وحفر الآبار داخل الإمارات وخارجها.

وهذا غير المساعدات المالية والعينية التي يتم تقديمها من جمعية مؤسسة محمد بن راشد الخيرية بشكل أسبوعي للمستحقين من المتقدمين في الموقع.

ومن ضمن المؤسسات التي تقوم بتقديم المساعدات المشابهة مؤسسة الهلال الاحمر الإماراتي.

شروط الحصول على مساعدة مالية

وهناك عدة شروط يجب عليكم التأكد من توافرها حتى تستطيعوا تقديم الطلب للحصول على المساعدة، حيث يجب ان تنطبق شروط التقدم للمساعدات عليكم حتى لا يعتبر الطلب ملغيا، وهي كما يلي:

الأب هو من يقوم بالتقديم على الطلب، ولا يسمح بتكرار الطلب من عدة أشخاص من نفس الأسرة.

في حالة وفاة الواد تقوم الأم أو المسؤول عنها بالتقديم.

صورة بطاقة الهوية الإماراتية لأفراد الأسرة اذا كانوا من المواطنين.

في حالة المقيمين من الجنسيات الأخرى، يتم إرفاق صور إقامة الأسرة ويجب أن تكون سارية.

يتم تقديم كافة الأوراق المطلوبة حسب السبب الذي تتقدم عليه الاسرة للمساعدة، وهذا كما سيتم طلبه في الموقع.

وفي حالة اذا كنتم من سكان إمارة الشارقة، فننصحكم بتقديم طلب مساعدة من جمعية الشارقة، والتي بها احتمال أكبر ان يتم قبول طلبكم فيها.

رابط مؤسسة محمد بن راشد الخيرية طلب مساعدة

وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في ثقفني، رابط الدخول إلى المؤسسة والتي ستتقدمون فيها بطلب الحصول على المساعدة، وننصحكم بأن يتم التقديم من جهاز حاسب آلي حتى تكون العملية أسهل، وهذا مع متابعة الخطوات المشروحة في هذا المقال:

اذهب إلى رابط موقع مؤسسة محمد بن راشد الأعمال الخيرية crm.mbrch.gov.ae .

. ثم انقر على تقديم طلب مساعدة.

مع العلم ان فتح الطلبات يكون من يوم الاثنين الساعة التاسعة صباحا حتى يوم الخميس.

وننصحكم بتقديم الطلب في التاسعة صباحا يوم الاثنين مبكرا، وهذا حتى لا تواجهوا مشكلة انتهاء الاماكن.

ادخل بيانات الطلب (رقم الهوية، الاسم، المرفقات المطلوبة، رسالة الطلب موضحا فيها الحالة المادية للعائلة).

وبعدها قم بعمل الضغط على ارسال.

وفي حالة قبول الطلب الخاص بك، يمكنك عمل الاستعلام في نفس الصفحة بالموقع، وفي حالة القبول سيتم التواصل معكم لمعرفة تفاصيل استلام المساعدة او تحويلها لكم، فتابعوا معنا في موقع ثقفني أولا بأول.

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