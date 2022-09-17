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عمر شويل - جدة Diwan.gov.Qa الديوان الأميري القطري قسم المساعدات المالية الذي يستقبل طلبات المساعدة مباشرة من أصحاب الحاجات، من القطريين وأيضا من المقيمين من أصحاب الحاجات العاجلة أو الضائقة المالية، كما يقوم الديوان باستقبال لبات الاسترحام أو الإعفاء من الغرامات المالية أو سداد الديون، ويقوم الديوان باستقبال الطلبات كما يقوم بتوفير وسيلة للاتصال المباشر به للاستعلام عن الطلب.

الديوان الأميري القطري

هو الجهة الرسمية التي تقوم بالعمل مباشرة تحت متابعة الأمير لتقديم المساعدات لغير القادرين، كما يقوم الديوان بتقديم العديد من المساعدات خارج الوطن من خلال الحملات الإغاثية والطبية والمساعدات للبلدان المتضررة من الأعاصير أو السيول وأيضا الزلازل، ويتم فتح ببوابة خاص لاستقبال تبرعات أهل الخير أيضا للمساهمة في تقديم المساعدات والإغاثات العاجلة، ومنها الهلال الأحمر للمساعدات الطبية وغيرها.

[Diwan.gov.Qa] طلب مساعدة مالية من الأمير تميم عبر الديوان الأميري .. نموذج طلب

تقوم قطر الخيرية بتقديم العديد من المساعدات العاجلة والتي يسعى غير القادرين أو أصحاب الضائقة المالية وكذلك المرضى الراغبين في الحصول على عملية جراحية أو أجهزة تعويضية، للبحث عن الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الإنسانية التي تساعده في شؤونه لتغيير الوضع الراهن له، وتوجد العديد من المؤسسات يتعدى عملها حدود الوطن بينما توجد مؤسسات أخرى تعمل في حدود الوطن للمواطنين أو المقيمين فيها، وتشمل مساعدات الديوان الأميري ما يلي:

تقديم المساعدات المالية لأصحاب الضائقة المالية لسداد الديون.

يتم أيضا تقديم مساعدات للطلاب لاستكمال التعليم داخل الدولة.

تساعد على التنمية المستدامة ومحاربة الفقر.

يتم تقديم المساعدات على المشروعات الصغيرة.

تقوم دولة قطر أيضا بمنح المنحة القطرية لسكان قطاع غزة لتخطي الأزمات المالية لهم.

كيف احصل على مساعدة من الأمير تميم Diwan.gov.Qa

يتوجه صاحب الحاجة إلى الموقع الإلكتروني للديوان أو بالاتصال على الرقم، ويتم التوجيه بالطريقة التي يتم قبول الطلب بها من الموظفين العاملين في الديوان، ويتم تقديم نموذج المساعدة كالتالي:

يتم التواصل مع الموقع الرسمي للديوان الأميري القطري.

يقوم صاحب الطلب بالدخول على قسم المساعدات.

يتم تقديم نموذج طلب يتم فيه تسجيل سبب التواصل وتقديم ما يثبت الاحتياج المالي أو العلاجي أو غيره.

نموذج أول طلب مساعدة (1)

النموذج الأول

بسم الله الرحمن الرحيم سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: أرسل لحضراتكم تلك الرسالة، وذلك طمعًا في كرم سيادتك ورحمتكم، فلطالما كنت ساندًا لكل محتاج وعونًا لهم. سمو الأمير لقد مررت بالكثير من الظروف الصعبة، والتي لا طاقة لي لتحملها بصورة أكبر من ذلك، حيث إني أمر بضائقة مالية لا يمكنني الخروج منها نتيجة الدخل القليل والذي لا يكفي للحصول على حياة تكاد تكون قريبة إلى الطبيعية. فبعد المصاريف الإضافية والمتراكمة لإعالة عائلتي لم أجد مفرًا منها إلا بالترحال بين القروض والديون. سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد أعلم أني قد أطلت عليكم، ولكني لم ألجأ إلي حضراتكم إلا بعد أن أصبح الحمل كبيرًا واستنفذت كل الخيارات التي أمامي، فأطلب من سيادتكم سداد ولو جزء بسيط من الديون التي عليَّ، وسأكون لكم شاكر وداعي. أدام الله عليكم الخير وحفظكم لنا وللبلاد. الاسم بالكامل:…………. . رقم الهاتف الشخصي:……….. . عنوان السكن أو الإقامة الحالي:………. . الرقم الخاص بالأحوال المدنية:……….. .

نموذج مقدم للديوان (2)

النموذج الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة حفظه الله ورعاه تحية طيبة وبعد. أتقدم لسيادتكم بتلك الرسالة أملًا في كرم سيادتكم بتقديم المساعدة لي ولعائلتي، فبعد المرور بالكثير من الظروف الصحية الصعبة لأحد أطفالي لم أتمكن من توفير الأدوية اللازمة له، والتي تكلف الكثير من الأموال التي لم يعد بمقدوري توفيرها. حيث إن الراتب الشهري الذي أحصل عليه لا يكفي لمصاريف العلاج وتوفير وسائل المعيشة لعائلتي في نفس الوقت، وهو ما جعلني في ترحال مستمر بين الديون. سمو الأمير أتمنى من سيادتكم أن تقدموا المساعدة المالية لأتمكن من الحصول على علاج الطفل الصغير، وسوف أكون في غاية الامتنان لحضراتكم. أدام الله عليكم بالخير والصحة. الاسم بالكامل:…………. . رقم الهاتف الشخصي:……….. . عنوان السكن أو الإقامة الحالي:………. . الرقم الخاص بالأحوال المدنية:……

كيف اقدم طلب مساعدة مالية من الديوان الأميري القطري Diwan.gov.Qa