جنود الاحتلال الإسرائيلى يطلقون قنابل غاز صوب مزارعين فلسطينيين بقطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال المتمركزة فى أبراج المراقبة خلف الشريط الحدودى شرق مدينة غزة، أطلقت قنابل الغاز صوب مجموعة من المزارعين الذين حاولوا الاقتراب من أراضيهم الزراعية فى منطقة "النعايمة" شرق بيت حانون شمال غزة.

وأجبرت قوات الاحتلال، المزارعين على العودة إلى بيوتهم وحالت بين وصولهم إلى أراضيهم لفلاحتها.