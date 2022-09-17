جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال المتمركزة فى أبراج المراقبة خلف الشريط الحدودى شرق مدينة غزة، أطلقت قنابل الغاز صوب مجموعة من المزارعين الذين حاولوا الاقتراب من أراضيهم الزراعية فى منطقة "النعايمة" شرق بيت حانون شمال غزة.
وأجبرت قوات الاحتلال، المزارعين على العودة إلى بيوتهم وحالت بين وصولهم إلى أراضيهم لفلاحتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جنود الاحتلال الإسرائيلى يطلقون قنابل غاز صوب مزارعين فلسطينيين بقطاع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.