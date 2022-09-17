الصين وفرنسا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - بحث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى، اليوم السبت، هاتفيا مع إيمانويل بون المستشار الدبلوماسى للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرونـ سبل تعزيز التعاون الثنائى فى كافة المجالات.





وقال وانج - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - "إن الصين وفرنسا عضوان دائمان فى مجلس الأمن الدولى ودولتان رئيسيتان مسئولتان"، مضيفا أن الحفاظ على التنمية المطردة والسلسة للعلاقات الثنائية يصب فى مصلحة الجانبين ويؤدى إلى إحلال السلام والاستقرار على الصعيد العالمى.

وأوضح أن الحوار الاستراتيجى والحوار الاقتصادى والمالى بين الصين وفرنسا مؤخرا، قد أسفرا عن نتائج إيجابية، حيث توصل الجانبان إلى توافق كامل بشأن أولويات التعاون فى المستقبل.

ومن جانبه، أكد المستشار الدبلوماسى للرئيس الفرنسى أن بلاده تولى أهمية كبيرة لتنمية علاقات سليمة مع الصين، مشيرا إلى أنه فى مواجهة الوضع الدولى الحالى المعقد والمتقلب، فإن فرنسا مستعدة للحفاظ على تبادلات وثيقة رفيعة المستوى مع الصين، وتعزيز الحوار بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن والاستقرار العالميين، وإظهار قيادة نشطة، ولعب دور مهم فى إنهاء الحروب وتعزيز السلام.