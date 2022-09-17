رئيسة النواب الأمريكى تصل أرمينيا لبحث العلاقات والوضع الأمنى بالبلاد

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية أن رئيس لجنة الطاقة والتجارة فى مجلس النواب يرافق بيلوسى فضلا عن ممثلين أخرين من المجلس. واستقبلت رئيسة البرلمان الأرمينى ألين سيمونيان نظيرتها الأمريكية فى مطار زفارتنوتس فى يريفان وأجرت محادثة خاصة معها. وخلال زيارتها حتى 19 سبتمبر، ستلتقى رئيسة مجلس النواب بيلوسى برئيس الوزراء نيكول باشينيان ورئيس الجمعية الوطنية ألين سيمونيان ومسؤولين أرمنيين كبار آخرين لمناقشة العلاقات الأمريكية الأرمينية والوضع الأمنى الحالى.

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