نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط madrasati.sa لتسجيل دخول على منصة مدرستي 1444 لتعليم عن بعُد من وزرة التعليم السعودية “رابط شغال” في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 لتعليم عن بعُد لجميع الطلاب والمعلمين الان نستعرضه ونوافيكم به فى ظل ارتفاع عمليات البحث على جوجل حول منصة مدرستي التعليمية المفعلة من قبل وزارة التعليم السعودية لخدمة الطلاب والطالبات على الحصول على عدد لا يحصى من الخدمات التعليمية التي تقدم عبر منصة مدرستي على مدار الساعة، لذا سننقل ونوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال بالخطوات طرق التسجيل على المنصة اون لاين

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444

تعتبر منصة مدرستي التعليمية إحدى أهم المنصات التعليمية التي جاءت مفعلة بشكل خاص من وزارة التعليم السعودية وذلك لمساعدة الطلاب فى شتى المراحل التعليمية على التعليم عن بعُد فى منصة جاءت مطورة من قبل وزارة التعليمية بشكل يتلائم مع الطلاب وكذلك المعلمين على تحضير دروسهم و دفاترهم، على ان يكون التسجيل على منصة مدرستي ميسر وسهل للغاية بشكل مباشر عبر الرابط المفعل من وزارة التعليم السعودية او من خلال تطبيق توكلنا أو غيرها من الطرق التي تعمل على نقلها وعرضها أمام حضراتكم على رأس مدار الساعة عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

خطوات التسجيل على منصة مدرستي التعليمية

الان نعرض ونتابع أمام حضراتكم بالخطوات طريقة التسجيل على منصة مدرستي التعليمية بشكل وبصورة الكترونية جاءت على الشكل التالي:-

فتح رابط منصة مدرستي الرسمي

البدء فى اختيار ايقونة تسجيل دخول

البدء فى انشاء حساب جديد

اضغط على علامة خدمات

قم بتسجيل رقم جوالك فى الايقونة المخصصة لها

بعدها يصلك رقم كود يجب عليك إدخاله وبعدها قم بتعيين كلمة السر الخاصة بك

قم بعدها باختيار الخدمة التي ترغب بالحصول عليها من داخل ايقونة خدمات تعليمية

على العلم على ان التسجيل على موقع مدرستي متاح مجاناً دون الحاجة لسداد أي رسوم على ان يتم الاشادة على انه قد تم الانتهاء من تحميل مناهج كافة المراحل التعليمية على الموقع على ان نوافيكم و نتابع مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز كل التفاصيل المتعلقة حيال تلك المنصة