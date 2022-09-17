نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الان تنسيق الدبلومات الفنية 2022 واهم الكليات المرشحة لتنسيق الدبلومات الفنية على موقع التنسيق tansik في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 واهم الكليات المرشحة لتنسيق الدبلومات الفنية الان نستعرضه مع حضراتكم فى ظل تواصل حتى الآن طلاب وطالبات إتمام الدبلومات الفنية على استخدام موقع التنسيق الرسمي على تسجيل رغباتهم على القبول فى تنسيق الدبلومات الفنية فى شعبة تجارة وصناعة وزراعة المقرر على ان يمتد حتي يومي الخميس المقبل الموافق الثاني والعشرون من سبتمبر

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

بإمكان الطلاب والطالبات على رأس ومدار الساعة استخدام موقع التنسيق الالكتروني على تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية، حيث يشمل تنسيق الدبلومات الفنية جميع الشعب التي جاءت فى تلك المرحلة سواء شعبة تجارة او صناعة او دبلوم زراعة او سياحة وفنادق للقبول داخل عدد كبير من الجامعات المصرية التي ستعمل على قبول الطلاب فى تنسيق الدبلومات الفنية هذا العام بشتى أقسامها، حيث قد بدء رسمياً أعمال تسجيل رغبات الطلاب على تنسيق الدبلومات الفنية بداية من يوم الخميس الماضي الذي يوافق ميلادياً صباح يوم الخامس عشر من سبتمبر، على ان من المقرر على ان يتواصل العمل على استقبال رغبات الطلاب فى تنسيق الدبلومات الفنية حتى يومي الخميس المقبل لذا سنتابع ونعمل على عرض الان طرق التسجيل فى تنسيق الدبلوم واهم الكليات التي جاءت مرشحة أمام الطلاب

خطوات التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية

نعمل الآن على عرض طريقة وخطوات التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية فى الشعبة التجارية أو صناعة أو زراعة على النحو التالي:-

فى الخطوة الأولى:- ابدأ الدخول على موقع التنسيق

الخطوة الثانية:- نبدأ فى اختيار تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- ابدء فى تسجيل الشعبة الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- ابدأ فى تحديد المحافظة التابع إليها

فى الخطوة السابعة:- البدء فى تسجيل وتدوين رقمك السري في الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الثامنة ابدء فى تحديد رغباتك على تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الاخيرة:- قم بمراجعة الطلبات واضغط بالنهاية على ايقونة تسجيل

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية