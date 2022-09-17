نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم بشركة حلول الاتصالات السُّعُودية برنامج التدريب على رأس العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة حلول الاتصالات السُّعُودية، فقد تم الإعلان من جانب شركة حلول الاتصالات في المملكة العربية السُّعُودية عن طريق التعاون مع مؤسسة مسك عن بداية فتح باب التقديم في برنامَج التدريب على رأس العمل، علي أن يتم التقديم لكلا الجنسين من الرجال والنساء، ويستطيع كل من يحمل مؤهل البكالوريوس في عدد من التخصصات التقنية المتوفر التقديم بها لجميع الأفراد، وسوف يتم التقديم في التخصصات التالية (إدارة نظم المعلومات (MIS)، هندسة الشبكات، تقنية المعلومات، هندسة الحاسب، نظم المعلومات، علوم الحاسب) علي أن يتم التقديم وفق عدد من الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في شركة حلول الاتصالات السُّعُودية.

شركة حلول الاتصالات السُّعُودية

يتم التقديم للجنسين في برنامَج التدريب على رأس العمل، وفق مجموعة من الشروط الواجب توافرها في كل متقدم، ومن شروط التقديم ما يلي:

التقديم متاح لجميع الأفراد من السعوديين والسعوديات فقط.

التقديم يتم لحديثي التخرج الحاصلين علي درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المطلوبة التي تم توضيحها بالأعلى.

من شروط التقديم أن يكون المعدل التراكمي لا يقل عن (4 من 5) أو (3.2 من 4).

توافر مهارة لجميع المتقدمين في التحليل الكمي والنوعي بالإضافة إلى مهارات التواصل والذكاء العاطفي.

أن يكون المتقدم علي دراية بعدد من برامج مايكروسوفت أوفيس.

أن يتوافر الفضول الفكري لدي كل متقدم والرغبة بالبحث عن عدد من الفرص الخاصة بتطوير مهارات جديدة.

أن يجيد كل متقدم اللغتين العربية والإنجليزية.

أن يتميز كل متقدم بالمهارات التنظيمية الفائقة والاهتمام الكبير بالتفاصيل.

رابط التقديم في برنامَج التدريب على رأس العمل

مدة التدريب سوف تكون من 3 إلى 6 أشهر، علي أن يكون مكان التدريب في مدينة الرياض في المملكة العربية السُّعُودية، علي أن يتم التقديم بشكل إلكتروني عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية التالية (منصة مسك) علي أن يقوم كل متقدم بقراءة الشروط الخاصة بالتقديم وفق كل تخصص مطلوب من جانب مسك، علي أن يتم ملء نموذج التدريب بشكل صحيح وتسجيل جميع البيانات بشكل صحيح، ورفع أي مستندات مطلوبة من جانب المنصة.