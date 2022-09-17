قرض بنك الراجحي بدون وظيفة 30 ألف ريال وفترة سماح لمدة عام

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عمر شويل - جدة قرض بنك الراجحي بدون وظيفة، أحد الخدمات والمزايا التي يقدمها الراجحي إلي المواطنين والتي يصل إلى 30 ألف ريال سعودي، مع إضافة فترة سماح للسداد لمدة 12 شهر على دفع أول قسط، ويعد هذا التمويل واحد من أهم التمويلات والقروض التي يقدمها مصرف الراجحي إلي العملاء، حيث يساعد الكثيرون من المتعثرين مالياً في قضاء حوائجهم، كل ما عليكم هو أن تتابع فقرات هذا المقال لتعرف كيفية الحصول على التمويل واهم الشروط والضوابط المطلوبة لهذا القرض.

قرض بنك الراجحي بدون وظيفة 30 ألف ريال

يقدم بنك الراجحي الكثير من القروض والتسهيلات إلي كافة العملاء داخل المملكة العربية السعودية ومن بين هذه القروض والتمويلات تمويل الراجحي للسيارات، كما تأتي اسرع التمويلات التي يقدمها الراجحي التمويلات الشخصية التي لا تستغرق اكثر من 30 دقيقة.



كما يتميز هذا التمويل أنه متاح لجميع أبناء الشعب السعودي، ويتوافق هذا القرض مع تفاهم وتعاليم الشريعة الإسلامية، فضلا عن أن المدة الزمنية التي يجب علي الشخص أن يقوم بسداد هذا التمويل لا تقل عن 5 سنوات، كما يقدم البنك تساهيل في سداد أول قسط مثل تأجيل سداد القسط الأول لمدة عام كامل، لا يشترط أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التمويل يمتلك وظيفة، قيمة التمويل كبيرة تصل إلي 30 ألف ريال سعودي.

شروط الاستفادة من التمويلات والقروض بدون وظيفة

حدد مصرف الراجحي مجموعة من المعايير والضوابط الهامة التي من شأنها يستطيع الشخص الذي لا يمتلك وظيفة “عاطل”. أن يتحصل على التمويل من أهم بنود هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم لا يزيد عمره عن 60 عام.

تقدم المستندات والأوراق المطلوبة مثل صورة الهوية الوطنية.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

التوقيع على المستندات والأوراق المطلوبة في بنك الراجحي.

فترة السداد 5 سنوات.

ينبغي أن لا يقل عن المتقدم عن 18 عام.

خطوات الحصول على قرض بدون وظيفة

إذا كنت بحاجة إلي الحصول على تمويل شخصي يبدأ من 30 إلي 50 ألف ريال سعودي بدون وظيفة من بنك الراجحي عليك أن تقوم بالتوجه إلى رابط مصرف الراجحي ومن ثم التقدم بطلب وتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة ومن ثم إرسال المستندات والأوراق المطلوبة، وبعدها التوجه إلي البنك للتوقيع على الأوراق المطلوبة مثل فترة السداد والأقساط وغيرها، وننوه أن فترة التقديم بطلب تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتي العاشرة من المساء.

أنواع قروض الراجحي

يقدم بنك الراجحي العديد من القروض التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية من أبرز هذه القروض:

التمويل الشخصي الإضافي: في حالة الحصول على التمويل الإضافي من بنك الراجحي يجب أن يكون الدخل الشهري لايقل عن 2000 ريال سعودي.

الإضافي: في حالة الحصول على التمويل الإضافي من بنك الراجحي يجب أن يكون الدخل الشهري لايقل عن 2000 ريال سعودي. تمويل شخصي للمتقاعدين: يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 1900 ريال سعودي.

رقم بنك الراجحي

يبحث الكثيرون من أبناء الوطن بالمملكة العربية السعودية عن آلية التواصل السريع مع بنك الراجحي من أجل إبرام المهام والتي من بينها الإستعلام عن القروض أو فتح حساب أو آلية دفع الأقساط الشهرية أو إعفاء البنك أو غيرها من الخدمات التمويلية التي يمنحها البنك إلي المواطنين السعوديين، حيث تجد أهم طرق التواصل هي رقم بنك الراجحي (00966920003344).

طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي

يمكنكم فتح حساب في مصرف الراجحي 2022 من خلال إتباع عدة خطوات بسيطة كالتالي:

الدخول على رابط موقع الراجحي. النقر على ايقونة فتح حساب. الضغط على تقديم الطلب. الموافقة على الشروط والأحكام. ملئ نموذج التسجيل. كتابة (رقم الهاتف، الهوية، الجنسية، الاسم، البريد الإلكتروني، المبلغ المتوقع للعملية فى الشهر، الدخل الشهري). النقر على التالي. إتمام عملية التسجيل.

إلي هنا وصلنا إلي ختام شرح قرض بنك الراجحي بدون وظيفة 30 ألف ريال وفترة سماح لمدة عام.