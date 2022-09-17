موسكو: مقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين فى قصف أوكرانى بوسط مدينة دونيتسك

جدة - نرمين السيد - واتهم عمدة دونيتسك الكسى كوليمزين، القوات الأوكرانية بقصف البنية التحتية وأحياء سكنية بوسط المدينة، مشيرا إلى العسكريين لا يتمركزون بتاتًا فى تلك المناطق. وأوضح كوليمزين، أنه تعرض للقصف حى فرشيفلسكى ومقر إدارته بوسط المدينة، وساحة لينين ومنطقة المسرح الدراماتيكى دون أى وجود عسكرى روسى فى تلك المناطق، كما تعرض حى بتروفسكى للقصف أيضا.

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