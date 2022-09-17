الجارديان: احتجاجات فى لندن على خلفية مقتل شاب أسود على يد شرطى

وأوضحت الصحيفة -عبر موقعها الإلكترونى- أن ذلك التجمع يعد واحدا من العديد من الاحتجاجات التى تجرى فى المملكة المتحدة فى مناطق مثل مانشستر وكوفنترى وساوثامبتون كجزء من يوم العمل الوطنى، الذى نظمته حملة العدالة من أجل كريس كابا.
وقتل كريس كابا البالغ 24 سنة داخل سيارته بعيار نارى أطلقه شرطى مطلع الشهر الجارى جنوب غرب لندن فيما كانت تلاحقه دورية.
ويجرى التحقيق من قبل المكتب المستقل لمراقبة سلوك الشرطة البريطانية، فيما حدث 5 سبتمبر الجارى على أن يتم معرفة السبب وإذا كان العرق عاملا.
بدورها، انتقدت النائبة البريطانية آدى بيل ريبيرو، إطلاق النار على كابا، قائلة "فى أى مهنة أخرى، إذا فعلت شيئا أنهى حياة شخص ما فسيتم إيقافك على الفور".
وأضافت النائبة البريطانية أن عائلة كابا لا ترغب فى شئ سوى العدالة، مشيرة إلى أنهم "لا يريدون رؤية أى اضطرابات لأنهم يفهمون أن هذا النوع من العنف هو ما أنهى حياة ابنهم".
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