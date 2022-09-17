نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف احصل على ٦٠ الف بتمويل شخصي وهل يحتاج لوجود كفيل؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف احصل على ٦٠ الف تمويل شخصي، حيث أطلق بنك التنمية عبر موقعه الإلكتروني “منتج آهل” التمويلي الجديد بدون فوائد، والذي يصل إلى 60 ألف ريال، مع فترة سداد تصل إلى خمس سنوات، هذا ويهدف البنك إلى تقديم الدعم لأصحاب الدخل الضعيف أو المنخفض من أجل دعم مشاريعهم الخاصة وتحسين ظروف معيشتهم مما يساعد في زيادة نمو الناتج المحلي وارتفاع القدرة الشرائية لدى المواطن السعودي. كيف احصل على ٦٠ الف كتمويل وماهي المزايا المتوفرة يوفر بنك التنمية الاجتماعية تمويل آهل الشخصي للأفراد، إلى جانب توفيره مزايا لهذا المنتج، ومنها: من أولى مزايا تمويل بنك التسليف أنها لا تحمل أي فائدة. مبلغ القرض الشخصي للأسر يبلغ 60 ألف ريال. بالإضافة إلى الأقساط الميسرة ، يمكن أن تصل فترة السماح للقرض إلى خمس سنوات. يتوفر قرض تمويلي لكل من 4 – (قرض سكني ، فئة خاصة). يمكن الحصول على هذا القرض عدة مرات في حال موافقة البنك. هل تمويل آهل يحتاج كفيل أوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه إذا كان مقدم الطلب موظفًا في جهة غير حكومية ، فيجب عليه إحضار الكفيل يعمل في القطاع الحكومي ويتم تسجيل التزاماته المالية في الوظيفة الخاصة به.

وإذا كان مقدم الطلب موظفًا في جهة غير حكومية ، فيجب عليه إحضار كفيل يعمل في القطاع الحكومي ، بحيث يتم تسجيل التزاماته المالية في وظيفة تسمح بالكفالة. ماهي معايير قبول الكفيل لدى بنك التنمية الاجتماعية أن يكون الكفيل سعودي الجنسية.

يجب تقديم جميع المستندات والوثائق والضمانات المطلوبة.

ألا يكون الضامن هو الضامن لأي بنك آخر.

يجب على الضامن أن يسدد بانتظام أي قرض مصرفي آخر.

يجب أن يكون الخصم الشهري من الدخل مساويًا لثلث صافي الدخل.

يجب على الضامن التوقيع على عقد التمويل. كيفية التسجيل في قرض آهل يمكن التسجيل في قرض آهل بعد اتباع ما يلي من خطوات: يجب على المتقدم تسجيل الدخول في بوابة بنك التنمية الاجتماعية على الانترنت بعد ذلك ملء استمارة التمويل الشخصي بعد الانتهاء من كتابة المعلومات الحقيقية للعميل يجب إرسال الطلب لدراسته.

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