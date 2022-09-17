نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Microsoft Teams رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت 1444/2023 للطلاب والمعلمين باسم المستخدم أو الإيميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت 1444/2023 واحدة من أهم الخدمات التي يهتم بها عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، والتي تعد واحدة من المنصات التعليمية الأشهر في السعودية وفي الدول العربية، والتي تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم السعودية بناء على اتجاه المملكة لتطوير التعليم الإلكتروني عن بعد لخدمة الطلاب من خلال توفير مجموعة من الخدمات التعليمية التي يحتاج إليها جميع الطلاب،دخول منصة مدرستي وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت.

منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت 1444/2023

منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز وقد كانت منصة مدرستي التعليمية قد تم اعتماده من جانب وزارة التعليم السعودية، والتي تم تخصيصها للدراسة عن بعد في هذا العام الدراسي الجديد، والتي قد تم تطوير المنصة خلال الفترة الأخيرة من جانب الوزارة، لكي تكون ملائمة بشكل كبير للدراسة للطلاب في جميع المراحل الدراسي المختلفة،منصة مدرستي تسجيل جديد وهي المنصة التي جاءت بهدف العمل على تيسير الكثير على المعلمين القيام بمهامهم التدريسية بسهولة، وكذلك تسهيل الكثير من الخدمات على الكوادر المدرسية، لكي يتم القيام بمهامها الإدارية، حيث يمكن للطلاب في منصة مدرستي الدراسة عن بعد ان يتم الدخول مباشرة إلى الكثير من الفصول الافتراضية في جميع الصفوف الدراسية، منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب على أن يكون ذلك بدون الحاجة للدوام الرسمي في ظل جائحة كورونا وسوف نوضح اليكم رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت.

كيفية تسجيل الدخول منصة مدرستي ميكروسوفت 1444

منصة مدرستي مايكروسوفت يتم التسجيل من قبل الطلاب في منصة مدرستي الإلكترونية عبر ميكروسوفت، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.