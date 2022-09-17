نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية ١٤٤٤ بنظام العقود مجال تقنية المعلومات “Saudi Electronic University” في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت عمادة الموارد البشرية بالجامعة السعودية الإلكترونية عن وظائف شاغرة لديها للسعوديين من الجنسين، في مجال تقنية المعلومات للعمل بمقرها الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مع العلم أن التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للجامعة بوابة التوظيف، وسيتم فتح باب التقديم والتسجيل من الساعة الثالثة مساءً، بدءًا من يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 الموافق 22 صفر 1444، وحتى يوم الخميس القادم 22 سبتمبر 2022 الموافق 26 صفر 1444هـ، وفق شروط التقديم والتسجيل المعلنة من قبل عمادة الجامعة، وسيتم الرد على جميع المتقدمين للوظائف الشاغرة بعد مرور شهرين من تاريخ إجراء المقابلة الشخصية.

أبرز شروط وضوابط التقديم والتسجيل في وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية ١٤٤٤

في نفس السياق السابق ذكره فلراغبي الالتحاق بوظائف الجامعة الإلكترونية السعودية 2022 لابد من انطباق كافة الشروط التالي ذكرها عليهم حتى لا يتم استبعاد طلبهم:

أولًا شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كذلك شرط اتفرغ التام للمهام الوظيفية المكلف بها، حيث يتم العم بنظام الدوام الكامل.

أيضًا يجب أن يكون المتقدم للوظيفة الشاغرة حاصل على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة ومعتمد من وزارة التعليم السعودية.

كما يجب ألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي للمتقدم عن جيد.

كذلك شرط على الحاصلين على شهاداتهم العلمية من خارج المملكة تقديم شهادة المعادلة الصادر من وزارة التعليم السعودية.

في النهاية شرط اجتياز المتقدم لكافة الاختبارات الخاصة بالوظيفة، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

المسميات الوظيفية للوظائف الشاغرة بجامعة seu بالمملكة 2022-2023

بالإضافة لما سبق ذكره فإن الوظائف الشاغرة بالجامعة السعودية الإلكترونية في مجال تقنية المعلومات تحت المسميات الوظيفية التالية:

أولًا وظيفة مهندس برمجيات.

كذلك وظيفة مهندس شبكات.

ووظيفة فني شبكات.

وفني دعم.

أيضًا وظيفة مطور برمجيات.

ووظيفة محلل نظم.

كذلك وظيفة مختص قواعد بيانات.

أيضًا وظيفة مختص أمن معلومات.

في النهاية وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي مصمم.

كيفية التقديم بالوظائف الشاغرة في Saudi Electronic University بمجال تقنية المعلومات بنظام العقود 1444

في النهاية لراغبي التسجيل إلكترونيًا بالوظائف الشاغرة في Saudi Electronic University اتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب: