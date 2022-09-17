نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض التقسيط على 5 سنوات تمويل شخصي للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتفل المملكة العربية السعودية في هذه الأيام باليوم الوطني 92 للسعودية وبمناسبة هذا الاحتفال تقدم شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية عرض التقسيط الجديد حيث يستطيع العميل السعودي وكذلك المقيم من الحصول على تمويل شخصي سريع بهامش ربح شهري تنافسي 0.92% وذلك التيسير على العملاء ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نتعرف على أهم تفاصيل عرض شركة اليسر للإجارة والتمويل.

عرض التقسيط على 5 سنوات لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل

شركة اليسر للإجارة والتمويل هي من الشركات الرائدة في مجال المنتجات التمويلية للأفراد كما تحاول دائماً شركة اليسر إلى تقديم عروض جديدة بمناسبة اليوم الوطني 92 للسعودية تقدم الشركة قرض شخصي سريع بالتقسيط الميسر على 60 شهر كما يتميز هذا التمويل بالآتي

يتميز التمويل الشخصي من شركة اليسر بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية.

يستطيع العميل من سداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة لمدة 5 سنوات.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي من شركة اليسر بهامش ربح تنافسي.

يستطيع أيضاً العميل السعودي وكذلك المقيم من طلب التمويل.

يستطيع الراغب في طلب التمويل طلب التمويل اونلاين من خلال الإنترنت.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل

حددت شركة اليسر للإجارة والتمويل مجموعة من الشروط الواجب توافرها عند طلب التمويل وهي

يشترط أن يكون سن المتقدم سواء السعودي أو المقيم لا يقل عن 22 عام.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

هذا العرض التمويلي سارى حتى يوم 30 سبتمبر لعام 2022م.

كما حددت شركة اليسر للإجارة والتمويل النسبة السنوية 20.51%.

الأوراق المطلوبة لطلب تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل

عند طلب الحصول على عرض التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل فهناك عدد من الأوراق اللازمة للحصول على الموافقة على التمويل وهي

الهوية الوطنية للسعودي.

كذلك الهوية للمتقدم المقيم.

خطاب تعريف بالراتب الشهري.

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

طريقة طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل

متاح طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل اونلاين من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة اليسر للتمويل وملئ نموذج طلب التمويل بالبيانات المطلوبة.