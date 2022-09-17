نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا سجل في تنسيق الجامعات الدبلومات الفنية 2022 للقبول في كليات الهندسة والتجارة عبر موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات الدبلومات الفنية 2022 تم الإعلان عنه، فمع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية يبدأ طلاب الدبلومات الفنية السعي لتسجيل رغباتهم بعدما تم الإعلان عن موعد فتح تنسيق الجامعات الدبلومات الفنية، كما يبحثوا عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم ليضعوا الرغبات حسب ترتيب أولوياتهم، ومن الجدير بالذكر أن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لم يتم ظهورها حتى الآن أو اعتمادها بشكل رسمي لأن التسجيل مازال مستمر، ولذلك جميع الطلاب في ترقب حتى موعد ظهروها للتعرف على مؤشرات القبول للالتحاق بالكليات والمعاهد في الجامعات المصرية بذلك العام.

تنسيق الجامعات الدبلومات الفنية 2022

يمكن القيام بالتسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال القيام بالخطوات التالية:

أولا: ستقوم بالدخول على موقع تنسيق الثانوية العامة، ثم قم باختيار في شهادة الدبلوم: نظام ثلاث سنوات أو نظام خمس سنوات.

ستقوم بالدخول على موقع تنسيق الثانوية العامة، ثم قم باختيار في شهادة الدبلوم: نظام ثلاث سنوات أو نظام خمس سنوات. ثانيا: ثم بعد ذلك قم بملء بياناتك بطريقة صحيحة وكتابة رقم الجلوس والرقم السري للطالب بالترتيب الموضح في الورقة.

ثم بعد ذلك قم بملء بياناتك بطريقة صحيحة وكتابة رقم الجلوس والرقم السري للطالب بالترتيب الموضح في الورقة. ثالثا: بعد الانتهاء من تسجيل البيانات تقوم باختيار الخطوة التالية وسيظهر لك خانة خمسة وسبعين رغبة فارغة وانت تقوم باختيار الرغبات على حسب أولوياتك، مع ملاحظة أنه لا يمكنك اختيار إلا الكليات والمعاهد المتاحة لك.

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات تقوم باختيار الخطوة التالية وسيظهر لك خانة خمسة وسبعين رغبة فارغة وانت تقوم باختيار الرغبات على حسب أولوياتك، مع ملاحظة أنه لا يمكنك اختيار إلا الكليات والمعاهد المتاحة لك. رابعا: ثم الموافقة على التسجيل وهكذا تكون قد انتهيت من تسجيل رغباتك، وانتظر حتى موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لتعرف الكلية التي تم ترشيحك لها.

تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

عند تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عليك تذكر الآتي: