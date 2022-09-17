اليابان تجلي 800 ألف شخص بسبب اقتراب الإعصار

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - أصدرت السلطات اليابانية تعليماتها إلى أكثر من 800 ألف شخص في جنوب غرب البلاد بالإجلاء قبل وصول إعصار نانمادول القوي للغاية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، اليوم السبت 17 سبتمبر.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن أمر الإجلاء صدر لـ 388 ألف من سكان محافظة كاجوشيما، و76 ألفا من سكان مدينة أساكوسا في محافظة كوماموتو، وما يقرب من 400 ألف من سكان عاصمة محافظة ميازاكي في جنوب شرق جزيرة كيوشو.

وتشكل تعليمات الإخلاء المستوى الرابع من مستويات التهديد الخمسة المحتملة. وتطالب السلطات بإتمام عملية الإخلاء بينما لا يزال ذلك ممكنًا، قبل الإعلان عن مستوى التهديد الخامس، حيث سيكون هناك خطر مباشر على حياة الإنسان. يتم تذكير المواطنين بالإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها في حالة انقطاع التيار الكهربائي ونقص إمدادات المياه.

يتحرك إعصار نانمادول، الذي سمي على اسم النصب التذكاري للثقافة الميكرونيزية - موقع نان مادول الأثري، ببطء باتجاه الشمال الغربي باتجاه الجزر الجنوبية لليابان. يتوقع المسؤولون أن يقترب من جزر أمامي في محافظة كاجوشيما وجزيرة كيوشو الجنوبية الغربية من يوم الأحد إلى يوم الاثنين، وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية.