جدة - نرمين السيد - أعلن مركز المسح الجيولوجى الأمريكى أن زلزالا بلغت شدته 6ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم السبت، قبالة الساحل الشرقى لتايوان، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب الساحل الشرقى لتايوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.