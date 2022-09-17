المساعدات العسكرية الغربية تتدفق على أوكرانيا بعد هجومها على القوات الروسية

جدة - نرمين السيد - رصد تقرير لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، المساعدات العسكرية الأمريكية والألمانية التى تتدفق على أوكرانيا، تزامنًا مع شن كييف لهجوم مضاد على القوات الروسية فى جنوب وشرق البلاد.





وأشار التقرير إلى 600 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية كحزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، ليرتفع بذلك إجمالى الدعم المقدم من واشنطن إلى كييف إلى 15 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى فبراير الماضى.

صواريخ وقذائف أمريكية

وبحسب التقرير، فإن المساعدات التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى جو بايدن مؤخرًا، تشمل صواريخ هيمارس، ونظارات للرؤية الليلية، ومعدات لإزالة الألغام، وقذائف مدفعية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الحزمة الجديدة من المساعدات تشمل رادارات مضادة للمدفعية، وعربات مدرعة وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة.

الصواريخ بعيدة المدى

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من هذه المساعدات العسكرية، إلا أن المطلب الأساسى لكييف لم تتم تلبيته بعد، حيث تطالب الحكومة الأوكرانية بأسلحة بعيدة المدى يتخطى مداها 300 كيلو متر.

وبالتزامن مع المطالب الأوكرانية والهجوم المضاد الذى شنته كييف، جدد السفير الروسى لدى واشنطن، أناتولى أنطونوف، التأكيد على أن روسيا لن تسمح بإمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، وأنه حال إرسال أمريكا هذه الصواريخ إلى كييف، فإنها ستصبح طرفًا فى النزاع.

قاذفات وصواريخ ألمانية

وفى هذا السياق، أعلنت ألمانيا أنها ستزود أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، وذلك بعد تعرضها لهجوم من المفوضية الأوروبية واتهامها بعدم إرسال أسلحة كافية لأوكرانيا.

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريشت، أن بلادها ستسلم أوكرانيا قاذفتى صواريخ، من طراز هيمارس 2، إلى جانب مئتى صاروخ و50 ناقلة جنود مدرعة من طراز دينجو.

وبحسب "إكسترا نيوز"، يأتى الإعلان عن هذه المساعدات الغربية الجديدة فى وقت يشن فيه الجيش الأوكرانى هجومًا مضادًا واسع النطاق ضد القوات الروسية منذ أسبوعين، فى جنوب البلاد وشرقها.