أذربيجان: مقتل 79 وإصابة 280 جنديا فى الاشتباكات مع أرمينيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء توران الأذرية المستقلة- أن "43 من الجرحى عادوا للخدمة بعد تلقيهم الإسعافات الأولية. ويعتبر 115 جنديا آخر فى حالة مرضية و102 فى حالة جيدة و21 فى حالة خطيرة".
بالإضافة إلى ذلك أصيب مدنيين بجروح، أحدهما عاد إلى المنزل بعد تلقيه الإسعافات الأولية والأخر فى حالة معتدلة.
وأضاف البيان أن إجمالى عدد الوفيات فى صفوف القوات الأذرية بلغ 79 قتيلا.
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