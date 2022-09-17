السعودية: ضبط 16 ألفا و606 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 8 حتى 14 من شهر سبتمبر الجارى شملت ضبط 9 آلاف و895 مخالفًا لنظام الإقامة، و4 آلاف و422 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2289 مخالفًا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالى من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 362 شخصًا، (35%) منهم يمنى الجنسية، و(60%) إثيوبى الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط 19 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأوضحت الوزارة أنه تم إحالة 36 ألفا و385 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1951 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10 آلاف و335 مخالفًا.

وحذرت "الداخلية السعودية" من يسهل دخول مخالفى نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أى مساعدة أو خدمة بأى شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.