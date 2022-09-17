رئيس كازاخستان يوقع مرسوما بإعادة تسمية العاصمة إلى «أستانا»

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية أن المرسوم نافذ المفعول اعتبارًا من توقيعه. يذكر أن برلمانيين قدموا اقتراح بإعادة استخدام اسم العاصمة الكازاخية السابق "أستانا" وتم إدراج القرار فى مشروع قانون دستورى بموافقة رئيس الدولة. وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وافق على استعادة الأسم السابق لعاصمة البلاد وتسميتها أستانا بدلا من نور سلطان بعد ثلاث سنوات فقط من تسميتها بالاسم الأخير تكريما للرئيس نور سلطان نزارباييف، أول رئيس للبلاد.

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