الأرصاد اليابانية: الإعصار «نانمادول» يتطور بشكل سريع

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن مستوى التحذير من الفئة الخامسة يعد الأعلى على مقياس الطوارىء، كما حذر الوكالة من خطر غير مسبوق.
وأضافت القناة أن الإعصار "نانمادول" تطور بشكل سريع منذ مساء أمس الجمعة، ويقع الآن إلى جنوب اليابان ويتحرك ببطء نحو الشمال الغربى، حيث يقترب من جزر "دايتو" فى محافظة "أوكيناوا"، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يقترب كثيرا من جزر "أمامى" وجزيرة "كيوشو" الرئيسية فى جنوب غرب اليابان اعتبارا من غد الأحد وحتى بعد غد الاثنين.
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