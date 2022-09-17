العالم اليوم - قمة سمرقند.. هل يستمع بوتن لنصيحة الحلفاء بأزمة أوكرانيا؟

انتم الان تتابعون خبر قمة سمرقند.. هل يستمع بوتن لنصيحة الحلفاء بأزمة أوكرانيا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وفي تصريحاته، أقر بوتن بوجود "أسئلة وقلق" لدى الصين بشأن حرب أوكرانيا، وتعهد بتقديم شرح خلال الاجتماعات، وهو ما يظهر أنه يتفهم مخاوف الصين ومصالحها بشكل كبير، والتي قد لا تتفق مع سياسات بلاده.

فيما قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، للرئيس الروسي على هامش القمة، إن الآن "ليس وقت الحرب"، ما اعتبره محللون دعوة صريحة لإنهاء أزمة أوكرانيا التي انعكست تداعياتها على العالم أجمع.

الرئيس الروسي قال إنه يتفهم مخاوف نيودلهي بشأن الصراع في أوكرانيا، ويرغب في إنهائه "في أقرب وقت ممكن"، وفقا لبيان بخصوص اجتماع ثنائي نشره الكرملين.

وأضاف بوتن "سنبذل قصارى جهدنا لوقف هذا في أقرب وقت ممكن. لكن، مع الأسف، أعلن الجانب الآخر -قيادة أوكرانيا- رفضه لعملية التفاوض وأنه يرغب في تحقيق أهدافه عبر السبل العسكرية".

الهند والصين بأزمة أوكرانيا

• شكلت الحرب في أوكرانيا تحديا استراتيجيا للهند.

• عملت على مدار السنوات الماضية على تأسيس شراكة مع الولايات المتحدة في مواجهة الصين عبر "تحالف كواد".

• قبل أن تغرد منفردة خارج التحالف وتمتنع عن إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتتجه لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع موسكو.

• منذ زحف القوات الروسية إلى أوكرانيا سارت الصين فيما يسميه العديد من خبراء السياسة الخارجية على حبل مشدود دبلوماسيا.

• امتنعت بكين عن التصويت على قرارين لمجلس الأمن والأمم المتحدة يدينان العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

• بكين مضطرة إلى مساعدة روسيا وليس لديها اهتمام كبير برؤية موسكو تنهار اقتصاديا، بينما تحاول التمسك بمبادئ سياستها الخارجية حول السيادة، وكذلك محاولة منع علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا من الانهيار التام

• انفتاح الصين على واشنطن وحلفائها هو الذي دفع النمو الهائل لها في العقود الأربعة الماضية.

تصريحات بوتن

• استراتيجية القوات الروسية لم تتبدل وهي تواصل السيطرة على أراض.

• الهدف الرئيسي من العملية العسكرية يبقى "تحرير أراضي دونباس بالكامل".

• القوات الأوكرانية تحاول القيام بـ"أفعال إرهابية" وإلحاق أضرار بالبنى التحتية المدنية الروسية.

• ما زلنا نمارس ضبط النفس بالنسبة إلى ردنا على ذلك، حتى الآن.

• الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسهم بجهد كبير لإنهاء الحرب في أوكرانيا,

• الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غير مستعد لإجراء محادثات سلام.

كيف تؤثر ضغوط الحلفاء؟

المحلل المتخصص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية ليون رادسيوسيني، يقول لـ"دوت الخليج":

• الزخم يتبدل صعودا وهبوطا بين روسيا وأوكرانيا ويحقق الجانبان مكاسب أحيانا ويمنيان بخسائر أحيانا أخرى.

• لا يرغب أي طرف بالاستسلام، ويرى الرئيس الروسي بوتن أنه يمكن أن يكسب الحرب من خلال إظهار الصبر الاستراتيجي والمراهنة على أن الدول الغربية ستشعر بإرهاق أوكرانيا وستركز أكثر على أزماتها الاقتصادية والتهديد الصيني

• ضغوط الحلفاء قد تعجل بخطط بوتن لتسريع إنهاء الحرب في ظل بدء ظهور تأثيرات العقوبات على بلاده.

• حياد الهند بأزمة أوكرانيا ليس بالضرورة مؤشرا على قرار نيودلهي بالارتهان إلى معسكر روسيا بالكامل.

• نيودلهي تحاول تحقيق التوازن بين العديد من التهديدات والمصالح والأولويات المختلفة أثناء التعامل مع موقف مخيب للآمال من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.

• السياسة الرسمية للصين بشأن الأزمة كانت حذرة ودقيقة في خطابها الدبلوماسي، مع عدم وجود دعم لروسيا باستخدام القوة العسكرية ضد جارتها السوفييتية السابقة، لكن وسائل الإعلام الحكومية التي تغطي الأزمة كانت أكثر صراحة حيث تتزايد المشاعر المعادية للغرب في الصين.

• أزمة شبه جزيرة القرم عام 2014 في أوكرانيا دفعت روسيا إلى أحضان الصين التي قدمت دعمًا اقتصاديًا وسياسيًا لروسيا وسط عزلة دولية، ومنذ ذلك الحين، ازدهرت العلاقة، وبلغت التجارة الثنائية بينهما ذروتها عند 147 مليار دولار العام الماضي.

• الصين وروسيا ليستا حليفتين بشكل كامل، فعندما يكون أحد الجانبين في حالة حرب، لا يتحمل الطرف الآخر أي التزام تعاهدي أو قانوني بالمساعدة، وهذا يختلف تمامًا عن التحالفات العسكرية بين الولايات المتحدة وبلدان حلف شمال الأطلسي.

• هناك تغيرات سياسية صينية تجاه روسيا بدءا من تصريحات الرئيس الصيني في كازاخستان وتعهده بحماية سيادتها بعد توترات مع موسكو وانتهاء بانتقادات حول الحرب في أوكرانيا أقر بها بوتن.