نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون 14 برو Max جرير سعر iPhone 14 Pro Max في السعودية وألوانه المتاحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم من خلال هذا المقال مواصفات وسعر ايفون 14 برو Max جرير، وسعر أيفون iphone14 pro Max في السعودية وسعر الهاتف بالدولار، كما سنتطرق إلى مميزات الجهاز وألوانه، تعد شركة أبل الأمريكية من أكبر الشركات في العالم المنتجة للهواتف النقالة، لذلك تقدم كل عام جوال iPhone من خلال مؤتمر صحفي ينتظره الملايين حول العالم في كل مكان، وقد انتجت شركة أبل الجهاز بإصدارات مختلفة، لذلك سوف نتعرف معكم من خلال هذا المقال على أبرز المواصفات وسعر الجهاز في السعودية والإمارات والعراق ومصر.

ايفون 14 برو Max جرير

تم تصميم ايفون 14 برو بأفضل الخامات تصميم ليدوم. وذلك بفضل درع السيراميك وهو أقوى من زجاج أي هاتف ذكي ومقام للماء بفضل ستانلس ستيل فائق الجودة. وتتفوق هواتف ايفون بالروعة في التصميم والمتانة والمميزات العديدة. فهو يحتوي على شاشة بمقاس 6.1 أنش و6.7 أنش وأربع ألوان بمقاوم برو تأخذك إلى عالم من الخيال والرفاهية. وقد ازداد البحث عن سعر ايفون 14 برو ماكس في جرير. حيث أن مكتبة جرير تقدم عروض مميزة وأسعار لا تقارن بمثيلتها في أي مكان آخر. ويصل سعر هاتف ايفون 14 برو Max في جرير إلى (5.699) ألف ريال سعودي. سعة 256 جيجابايت 5G.

سعر أيفون 14 برو ماكس بالدولار

يتم البحث عن سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس في العراق والسعودية والإمارات والجزائر ومصر. وقد طرحت شركة أبل الأمريكية الجهاز في الأسواق بسعر 1100 دولار. مما يعني أن سعر الهاتف في السعودية (4.136) ريال سعودي. وسعر ايفون 14 برو Max في العراق (1.586.519) دينار عراقي. أما سعر ايفون 14 برو ماكس في الإمارات (4.037) درهم إماراتي. وسعر الهاتف في مصر يصل إلى (21.186).

ألوان iPhone 14 Pro Max

يأتي هاتف ايفون 14 برو ماكس بألوان متميزة ورائعة ومختلفة. حيث يأتي الهاتف بأربعة ألوان وهذه الألوان هي الليلكي العميق، والفضي والذهبي والأسود الفلكي.

شراء iPhone 14 Pro Max في الإمارات

يتم شراء هاتف أيفون 14 برو ماكس من متجر دبي. دبي مول وكذلك متجر أبوظبي جزيرة المارية. ويتم شراء الجهاز كذلك من متجر أبوظبي ياس مول. ومتجر دبي مول الإمارات.